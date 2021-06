Gemeente stelt betaald parkeren uit in Vrouwenpolder, Westkapelle en Oostkapelle

Bezoekers kunnen straks niet meer gratis parkeren langs de dijk in Westkapelle. (foto: Omroep Zeeland)

Wisse vindt dat invoering in 2022 te snel komt omdat hij tijd nodig heeft voor gesprekken met inwoners en ondernemers in Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder. Wisse weet ook nog helemaal niet of hij betaald parkeren gaat invoeren in de dorpen. "Misschien voeren we een stelsel in waar we werken met vergunninghouders, voor de inwoners."

Veel toeristen die naar de kust komen bij Vrouwenpolder, Oostkapelle en Westkapelle moeten betalen voor de parkeerterreinen. Om dat te ontlopen, parkeren ze hun auto in het dorp en zorgen daarmee voor overlast, zegt Wisse. "Inwoners komen thuis en kunnen hun eigen auto dan niet meer kwijt."

Buiten bebouwde kom

Op een aantal andere plekken in de gemeente Veere wordt het betaald parkeren al wel uitgebreid. Het gaat om plekken buiten de bebouwde kom; een aantal kleine parkeerplaatsen aan de hele kust tussen Domburg en Zoutelande, de dijk bij Westkapelle en het grote gratis parkeerterrein bij Dishoek, waarvoor dus binnenkort ook betaald moet worden. Het Veerse college wil een uniform beleid voor de hele kuststrook van Veere.

5.20 per uur

Het parkeerbeleid van Veere baarde het afgelopen jaar opzien, nadat de gemeente op in totaal vier plekken in Domburg, Zoutelande en de plaats Veere het parkeertarief opschroefde tot 5,20 euro per uur. Dat leidde tot woedende reacties van ondernemers en winkeliers, die vrezen dat toeristen weg blijven. De gemeenteraad gaat dit beleid in november evalueren.

Ariane Lafort in gesprek met de verantwoordelijk wethouder

De Veerse wethouder Pieter Wisse (l), Chris Maas en Adri Roelse (r) (foto: Omroep Zeeland)

Gratis terrein in Zoutelande

Op verzoek van ondernemers in Zoutelande, kijken de wethouders of er in Zoutelande in de buurt van het centrum een gratis parkeerterrein kan komen. "Bij Domburg en Veere is er voor bezoekers ook een gratis terrein, waarvoor ze dan wel net iets verder moeten lopen", aldus Wisse.

Parkeren ontmoedigen

De CDA-wethouder staat nog steeds achter het beleid dat op enkele plaatsen in zijn gemeente het forse bedrag van 5 euro 20 per uur rekent voor een beperkt aantal plekken in de kernen Domburg, Veere en Zoutelande. "Dat zijn plekken midden in deze plaatsen waar we eigenlijk zo min mogelijk auto's willen hebben. Het tarief is er dus echt om het parkeren te ontmoedigen." Wisse is dan ook blij dat steeds meer toeristen en eigen inwoners op de (elektrische) fiets komen. "Al betekent dat wel dat we ook nieuwe parkeervoorzieningen voor fietsen moeten opzetten langs de kust."