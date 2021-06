Komen de mensen niet naar de haring, dan komt de party naar de mensen

(foto: Omroep Zeeland)

Want de Lions Club Vlissingen deelt vandaag nieuwe maatjes uit aan de bewoners van Ter Reede. En ook aan die van de Zoute Viever en Scheldehof. De vrijwilligersorganisatie kwam op het idee omdat de traditioneel jaarlijkse haringparty wegens coronamaatregelen niet door kan gaan.

Mooi alternatief

Zelf eten de leden van de Lions Club ook gezellig mee. Johan bijvoorbeeld hapt al in zijn vierde exemplaar van deze middag. "In de drie verzorgingshuizen delen we er duizend uit vandaag", maakt hij meteen duidelijk dat hij ze niet allemaal op gaat eten. "Een grootschalig evenement zoals in andere jaren is dit jaar niet mogelijk. Dit is een mooi alternatief en we doen dit graag voor de bewoners en voor het zorgpersoneel. We krijgen heel veel positieve reacties." Een succes dus maar volgend jaar mag het weer op de vertrouwde manier wat hem betreft, met een "grootschalig netwerkevenement."

'Ik lust geen haring'

"Ik lust geen haring", zegt een bewoner van Ter Reede met een mondkapje op. Z'n mondkapje komt goed van pas, want de ruimte vult zich hoe langer hoe meer met de lucht van uitjes. "Lekker hoor", zegt een andere vrouw enthousiast. Even verderop zit een meneer zijn vingers erbij af te likken. "Daar komt de haringkar weer. Ik neem er nog een", zegt hij.