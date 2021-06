Nieuw-Namen vlagt voor twee landen, maar schijn bedriegt

En waar wij soms een beetje moeite hebben om te bepalen waar we zijn, hebben de inwoners van Nieuw Namen overduidelijk moeite met kiezen. Het dorp juicht net zo fanatiek voor Nederland als voor België. En met zowel een EK-wedstrijd met de Rode Duivels en het Nederlands elftal op het programma, hadden de supporters een drukke avond. Al blijkt de gebroederlijkheid op de gevels niet door te dringen in alle huiskamers.

Het is rond half zeven uitgestorven op straat in Nieuw-Namen. Het enige wat de rust verstoord, zijn de schelle tonen van de ijscoman die zijn ijs probeert te verkopen. Maar hij had beter een ander tijdstip of dag uit kunnen kiezen, want de Nieuw-Namenaren laten zich niet buiten zien. A: het is te warm B: ze hebben het druk met voetbal kijken.

In het grensdorp wonen veel gezinnen die half-Nederlands en half-Belgisch zijn, en dat is te zien aan de versieringen (foto: Omroep Zeeland)

Om 18.00 uur begonnen de Rode Duivels in Kopenhagen aan hun tweede wedstrijd, en een uur na het laatste fluitsignaal trapt het Nederlands elftal af. Twee ploegen die in dit dorp nauwlettend worden gevolgd, en worden aangemoedigd. Veel huizen zijn versierd met zowel de Belgische driekleur als oranje. Het oogt vriendelijk, gebroederlijk en gezellig.

Maar na een beetje doorvragen aan de enkeling op straat en de supporters in de huiskamers, blijft de liefde voor beide ploegen hoofdzakelijk beperkt tot de gevel. Jolien zit met drie vrienden in het huis van haar ouders naar het voetbal te kijken. De huiskamer is een kermis aan kleuren. Oranje is moeiteloos gecombineerd met het Belgische rood, geel en zwart.

Maar Jolien en haar vrienden zijn van top tot teen oranje. Het heeft alles weg van een statement. Want als haar Belgische moeder thuis was geweest, had ze netjes het Belgische tenue aangetrokken. Een kort rondje door de huiskamer onderstreept vooral dat het supporten van België niet verder gaat dan een vriendelijk gebaar.

"Ik ga sowieso altijd voor Nederland", legt Koen uit. Ook als Nederland straks het EK zou moeten verlaten, wordt het oranje shirt niet verruild voor een rode: "Ik ga nooit België kiezen", zegt hij met de nadruk op nooit. Ook Ruben sluit zich daarbij aan, al gunt hij de zuiderburen wel wat meer, maar niet teveel: "Tot aan de finale mogen ze meedoen, maar daarna is de beker voor Nederland."