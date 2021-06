Veere investeert 37 miljoen in dorpshuizen, scholen en zwembad

Zwembad de Goudvijver in Serooskerke. (foto: Facebook)

Dat meldde CDA-wethouder Pieter Wisse van Financiën donderdagmiddag bij de presentatie van het Financieel Perspectef voor zijn gemeente, voor de periode 2022-2025. Het zijn de financiële plannen van het college in de Veerse gemeenteraad, dat bestaat uit CDA, PvdA/GroenLinks en Dorpsbelangen en Toerisme (DTV).

Leefbaarheid

Naast de vijf scholen, de vier dorpshuizen en het zwembad in Serooskerke wil het college ook investeren in vier sportaccommodaties en sportvelden. "We vinden het belangrijk dat we onze inwoners goede voorzieningen bieden. Scholen, dorpshuizen en sportaccommodaties zorgen voor leefbaarheid en samenhang in een dorpsgemeenschap."

Het college trekt tientallen miljoenen uit omdat veel voorzieningen in de gemeente verouderd zijn. "Sommige van deze gebouwen hebben achterstallig onderhoud of voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd", staat in Financieel Perspectief. Volgens wethouder Wisse zijn vooral schoolgebouwen aan nieuwbouw toe.

Gunstige lening

Het college financiert de investeringen met een lening die in veertig jaar tijd wordt afgelost. "Door lage rentes op de financiële markten kunnen we die lening nu tegen heel gunstige voorwaardes afsluiten", vertelt Wisse. De wethouder erkent dat het met een bedrag van 37 miljoen euro gaat om een forse investering. "We kunnen dan ook niet alles tegelijk doen. We beginnen in de kernen Aagtekerke, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle."