Goedemorgen! Liefde voor Oranje en voor de Duivels in Nieuw-Namen en een pop-up huisartsenpost in Zeeuws-Vlaanderen

In het grensdorp wonen veel gezinnen die half-Nederlands en half-Belgisch zijn, en dat is te zien aan de versieringen (foto: Omroep Zeeland)

Feest in Nieuw-Namen gisteren, het plaatsje op de grens met onze zuiderburen waar een verslaggever van Omroep Zeeland zag dat inwoners zowel voor Nederland als voor België juichen. Ze hadden het dus heel druk met juichen gisteren.

Toeristen in West Zeeuws-Vlaanderen kunnen binnenkort naar een pop-up huisartsenpost. (foto: ANP)

Pop-up restaurants, pop-up winkels, pop-up café's; het is volop pop-up wat de klok slaat tegenwoordig. Deze zomer wordt er een pop-up huisartsenpost voor toeristen in West-Zeeuws-Vlaanderen aan dit rijtje toegevoegd. Huisartsenorganisatie Nucleus Zorg komt van 15 juli tot 15 augustus met een vakantiepost voor toeristen. De post gaat met inloopspreekuren werken waarvoor geen telefonische afspraak nodig is. Buiten de openingstijden kan de toerist die medische hulp nodig heeft de centrale huisartsenpost van Nucleus of - bij acute noodgevallen - de eerste hulp inseinen.

Rechtszaak

Een 44-jarige man uit Kloetinge moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, twee jaar de cel in, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij zou de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw met een knuppel op zijn hoofd hebben geslagen. Vandaag doet de rechtbank in Middelburg uitspraak.

(foto: HV Zeeland)

Nee, je bent niet per ongeluk op een crimewebsite beland, maar we hebben nog meer justitieel nieuws. De politie maakte gisteravond bekend een bestelbus in beslag te hebben genomen die mogelijk leidt richting een opening in de zaak van de vorig jaar gevonden vermoorde Colombiaan bij de Oesterdam.

Het weer

De dag start met regen en lokaal mist. In de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog en dan breekt de zon door. Later vanmiddag ontstaan lokaal stevige onweersbuien, die plaatselijk voor veel regen in korte tijd kunnen zorgen. Ook kunnen deze buien gepaard gaan met zware windstoten. Het wordt maximaal 28 graden. De wind is oostelijk en zwak tot matig, geleidelijk wordt de wind zuidoost.