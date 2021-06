Blijft Landal wel bestaan? En krijgt Roompot straks geen monopoliepositie? Vier vragen over de overname

Blijft het kantoor in Goes?

"We vertrekken sowieso niet uit Goes. We hebben lang genoeg gevochten om het kantoor in Goes te kunnen houden, dus we blijven in Goes. We krijgen juist meer kantoren in Nederland, en in het buitenland ook."

De mascottes Bollo de Beer (Landal) en Koos Konijn (Roompot) (foto: Roompot)

Wat gebeurt er met de naam Landal?

"Roompot is een heel sterk merk, maar Landal heeft hele trouwe gasten en dat is ook een sterk merk. Over de naam is nog geen besluit genomen. We gaan vooral nadenken over hoe we het samen gaan doen. Of we één merk worden, twee merken blijven of dat het een combinatie van de twee wordt, zal de toekomst uitwijzen. Maar daar weet niemand vandaag iets over."

Landal heeft veel fans die bang zijn dat alles anders wordt. Is die angst terecht?

"Ze hebben een fantastische mascotte die Bollo heet. Bollo zal deze zomer sowieso op hun parken zijn en Koos (Konijn, red.) zal deze zomer op onze parken zijn."

"Tot de goedkeuring komt van de marktautoriteiten zijn het eigenlijk twee afzonderlijke bedrijven. Daarna kijken we met gasten wat zij leuk vinden en wat we kunnen versterken, maar er is niet besloten dat Landal moet verdwijnen of dat Roompot moet verdwijnen. Misschien blijven ze alle twee wel."

Het nieuwe bedrijf heeft 27 parken in Zeeland. In West-Zeeuws-Vlaanderen zijn bijna alle parken in handen van Roompot. Krijgen jullie straks een monopoliepositie?

"Onze doelstelling voor groei ligt niet in Zeeland. Zeeland is onze bakermat en we willen hier blijven, daarom blijft het hoofdkantoor ook in Goes. Maar onze ambitie voor groei ligt vooral internationaal. We willen samen groeien. "

"Het is niet de doelstelling om een monopoliepositie te creëren. We zouden in de toekomst driehonderd parken kunnen hebben, op 29.000 parken in Europa, dus een monopolie zullen we op die manier niet bereiken."

