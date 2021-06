Alle leerlingen vmbo Ostrea Goes naar huis vanwege corona

Leerlingen van het Ostrea Lyceum in Goes (archieffoto) (foto: Tabitha van der Stel)

De school kampte de hele week met coronabesmettingen volgens locatiemanager Bert Bakker. "Het begon met één leerling, toen nog één. We hebben contact gehad met de GGD en we hebben geprobeerd om het te isoleren. Dat ging een aantal dagen zo door." In totaal zijn ongeveer twaalf leerlingen besmet geraakt.

Zelftests

Bakker benadrukt dat leerlingen en hun ouders zich goed aan de regels hebben gehouden. Ook was de bereidheid om zelftests te doen groot volgens de locatiemanager. Een aantal besmettingen is door een zelftest ontdekt bij leerlingen die nog geen klachten hadden.

"We hebben eerder deze week al het hele derde jaar naar huis gestuurd. In dat jaar hebben leerlingen clustergroepen, ze zitten dus in wisselende klassen. Het is onmogelijk om dan nog bij te houden wie met wie contact heeft gehad. Vandaag hebben we besloten ook het eerste en tweede leerjaar naar huis te sturen."

Online les

De leerlingen krijgen - voor zover mogelijk - online les. Maandag beginnen de leerlingen van het derde leerjaar weer op school. Woensdag zijn ook alle andere leerlingen weer welkom. De leerlingen van de vierde klas zijn niet meer op school omdat ze examen hebben gedaan.