Parkeren voor snelle boodschap in Sluis wordt gratis

Op 13 parkeerterreinen in de kern Sluis hoef je vanaf juli niet meer te betalen (foto: Omroep Zeeland)

Shop & Go parkeerplaatsen zijn bedoeld voor een snelle boodschap of om even iets op te halen. Tot nu toe betaalde je op zo'n parkeerterrein tien cent voor elke vier minuten. De maximale parkeertijd bedraagt er twintig minuten. Dat is bijna niet te handhaven door parkeercontroleurs, ervaart de gemeente. Bovendien krijgen bezwaarmakers tegen een boete vaak gelijk. Eigenlijk zou je sensoren moeten aanbrengen, zei wethouder Marianne Poissonnier donderdag in de raadscommissie samenleving. Maar dat is duurder dan de opbrengsten van ongeveer 12.000 euro per jaar.

Twee nieuwe parkeerterreinen

De parkeerautomaten op deze Shop & Go-parkeerterreinen verhuizen daarom naar de kust en kort parkeren wordt gratis op deze locaties. De misgelopen inkomsten kan de gemeente terugverdienen op andere plaatsen aan de kust. Aan de Puijendijk in Groede, bij Waterdunen, komt een nieuw parkeerterrein met 65 plaatsen. Ook de Leeuwerikenlaan in Cadzand-Bad krijgt een parking met twintig plaatsen. Voor een parkeerplekje betaalt een bezoeker maximaal vier euro per dag. De nieuwe terreinen leveren naar verwachting 16.000 euro per jaar op; vierduizend meer dan wat de gemeente aan inkomsten verliest in Sluis.

Onduidelijk voor de bezoekers

Vanuit de commissie klonk kritiek op het voorstel over de nieuwe parkeertarieven. Leen Kamphuis vond het allemaal erg onduidelijk geworden in Sluis. Volgens hem wordt nergens aangegeven dat het parkeren op de Shop & Go-parkeerterreinen binnenkort gratis is, voor maximaal twintig minuten. "Bijna niemand weet dit. En wie controleert die twintig minuten?"

Wethouder Poissonnier gaf aan dat nog wordt gewerkt aan de 'bebording en de belijning'. Ze erkende dat het lastig te bewijzen valt als een automobilist er langer blijft staan. "Dat gebeurt nu op basis van vertrouwen. De winkeliers hebben een signaalfunctie om in de gaten te houden of er de hele dag wordt geparkeerd. Een evaluatie volgt nog."

