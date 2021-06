Indrukwekkende verklaring oudste dochter van verdachte misbruikzaak: 'Je hebt mijn leven verpest'

De vrouw zat er gisteren gebogen bij in de rechtszaak. (foto: ANP)

Het was eigenlijk de bedoeling dat de advocaat van de verdachte op deze tweede zittingsdag meteen aan het woord zou komen, maar aan het begin van de zitting bleek dat de oudste dochter die er gisteren niet was, alsnog een slachtofferverklaring wilde afleggen. Aangezien dit niet gebruikelijk is en er gisteren al gelegenheid was voor slachtofferverklaringen, moest de rechtbank hier een beslissing over nemen.

De officier van justitie gaf aan dat hij het niet binnen de orde van de zitting vond passen, maar de rechtbank besloot anders. Die hield er rekening mee dat de slachtoffers getraumatiseerd zijn en was ontvankelijk voor het feit van de oudste dochter er niet eerder klaar voor was.

'Jij hebt mijn leven verpest'

De advocaat van de twee misbruikte zussen, las de verklaring voor die rechtstreeks aan haar moeder gericht was:

"Het gaat de laatste tijd achteruit met me. Ik kan niet naar school en autorijden is moeilijk omdat ik me niet kan concentreren. Ik huil veel en heb paniekaanvallen. Ik voel veel verdriet en heb soms depressieve gevoelens. Pas toen jij vast kwam te zitten, begon ik dingen te zien. Jij zei altijd dat mijn vader en stiefmoeder slecht waren. Ik moest opnieuw mensen leren vertrouwen. Het auto-ongeluk dat ik had, kwam niet door een black-out. Het was een zelfmoordpoging. Ik voelde me zo vies en niet de moeite waard om te leven. Jij hebt mijn leven verpest, naar de klote geholpen. Waarom gaf jij mij GHB? Daar had ik aan dood kunnen gaan. Waarom liet jij mij gebruiken als hoer? Waarom nam jij mij, een kind, mee naar parenclubs? Was er zelf gaan liggen! Ik moet binnenkort weer naar een psycholoog om alles te verwerken. Gelukkig heb ik een paar mensen om mij heen die ik kan vertrouwen. Mijn vader, stiefmoeder en vriend. Ik zie jou niet meer als mijn moeder."

'Scheidslijn tussen dader- en slachtofferschap niet zwart-wit'

Inmiddels is de advocaat van de verdachte begonnen met haar pleidooi. Ze gaat vooral in op de psyche van haar cliënt. Noemt dat de scheidslijn tussen dader- en slachtofferschap niet zo zwart-wit is. Volgens de advocaat is de vrouw beide. Ook is het geen 'krachtige manipulatieve heks', zoals ze volgens de advocaat is neergezet. De vrouw zou zich hebben vastgeklampt aan haar vriend en wilde de perfecte vrouw zijn voor hem.

