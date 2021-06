Politie houdt controle op Arnestein: Veel mis op bedrijventerrein

Bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. (foto: Google maps)

Er zijn verschillende overtredingen van milieu- en bouwregels vastgesteld, maar ook op andere bleek het mis te zijn. Zo wordt bij één bedrijf onderzoek ingesteld naar de brandveiligheid; vier bedrijven worden verder onderzocht door de Belastingdienst; werkten vier personen zonder arbeidscontract; zijn er overtredingen geconstateerd van de arbeidstijdenwet en werd er iemand aangetroffen die op papier al jaren geen inkomsten heeft.

Vermoedelijk gestolen aanhangers

En er is meer: één persoon was aan het werk terwijl hij of zij een uitkering heeft; er zijn aanhangers in beslag genomen die vermoedelijk gestolen zijn; er is een voertuig in beslag genomen waarmee zonder rijbewijs en verzekering werd gereden; er werd elektriciteit afgenomen buiten de meter om en er zijn acht bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

De laatste tijd vinden in Zeeland regelmatig controles plaats op bedrijventerreinen. De overheidsinstanties proberen op deze manier ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. "Met deze acties willen we bereiken dat Arnestein en Ramsburg in Middelburg gezonde bedrijventerreinen blijven, waar ondermijnende criminaliteit zo veel mogelijk is uitgesloten", zegt burgemeester Harald Bergman in een persbericht.

Lees ook: