Gras laten groeien kan Zeeuwse gemeenten duizenden euro's opleveren

Want meer insecten, zoals bijen, betekent goed nieuws voor de fruittelers in de provincie. Volgens wethouder Arno Witkam van de gemeente Borsele is het een win-winsituatie. "We zijn de grootste fruitteeltgemeente van Nederland. Dit helpt de fruittelers, want bijen bestuiven de bloemen in de fruitbomen, en ons gaat het waarschijnlijk 20.000 euro per jaar opleveren."

Het idee is dat openbare gazons zo veel mogelijk met rust gelaten worden. Gemiddeld genomen worden gemeentelijke grasvelden zo'n dertig keer per groenseizoen, dat in maart begint en in november eindigt, gemaaid. De bedoeling is nu dat dit wordt teruggeschroefd naar zes of zelfs twee keer per groenseizoen.

Gedeputeerde Anita Pijpelink (midden) wordt bijgepraat over het laten groeien van gras (foto: Omroep Zeeland)

Om dat te realiseren is de provincie samen met stichting Landschapsbeheer Zeeland een onderzoek gestart waarbij deelnemende gemeenten gaan testen. Wat werkt er wel en wat niet? Goes test bijvoorbeeld of het werkt om gemaaid gras te laten liggen en zo als voeding voor de grond te laten dienen, terwijl Borsele juist wil kijken of je het niet beter weg kunt halen.

Toch werpt het de vraag op waarom gemeenten een onderzoek van 45.000 euro nodig hebben om uiteindelijk het gras te kunnen laten groeien. Volgens Lucien Calle van Stichting Landschapsbeheer Zeeland is de verklaring daarvoor vrij eenvoudig. "De kennis ontbreekt. Tot nu toe werd alles kort gemaaid, maar kun je in plaats van vijventwintig keer maaien ook zes keer maaien en wat betekent dat dan voor het gras?"

Duizend hectare openbaar groen

Het onderzoek moet uiteindelijk voor elke gemeente inzichtelijk maken hoe vaak er gemaaid moet worden om het gras, de bloemen en planten te laten groeien. Met op termijn voor elke gemeente een besparing en als het goed is een toename van insecten. Volgens Calle kan dat in beide gevallen flink oplopen, want er zijn behoorlijk wat openbare gazons in Zeeland. "We weten het nog niet precies maar we schatten dat er in Zeeland een kleine duizend hectare aan openbaar groen is. Dat is (1.500 voetbalvelden red.) een enorme oppervlakte."

