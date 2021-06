Man anderhalf jaar de cel in voor slaan nieuwe vriend van zijn ex met honkbalknuppel

Het slachtoffer heeft nog steeds last van evenwichtsproblemen. (foto: Pixabay)

De rechtbank wijst in het vonnis op de grote gevolgen die de actie heeft gehad. Het slachtoffer heeft nog steeds last van evenwichtsproblemen door de klap op zijn hoofd. En die gaan misschien nooit meer over.

De man ging door het lint toen hij hoorde dat zijn ex-vrouw een date had. Hij reed - onder invloed van alcohol - naar haar huis. Eerst wilde de vrouw niet opendoen, maar deed dat toch omdat ze dacht dat er misschien iets met zijn kinderen aan de hand was. De man stormde daarop naar binnen en mepte met een honkbalknuppel tegen het hoofd van de nieuwe vriend van zijn ex. Hij sloeg ook zijn ex nog met een vuist in haar gezicht.

