Advocaat in Zeeuws-Vlaamse zedenzaak: moeder (44) heeft lang genoeg vastgezeten

De vrouw zat er gisteren gebogen bij in de rechtszaak. (foto: ANP)

De advocaat benadrukte dat niet de vrouw, maar haar vriend degene was die de meisjes daadwerkelijk seksueel misbruikte. "Haar rol wordt overschat. Ze is geen krachtige manipulatieve heks. Niet de kwade genius." Haar inmiddels ex-vriend kreeg in december 2020 acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd in deze zaak.

Volgens de verdediging van de vrouwelijke verdachte is de scheidslijn tussen het dader- en slachtofferschap niet altijd zo zwart-wit als het lijkt. "De vrouw is beide. Ze heeft zich vastgeklampt aan haar vriend en wilde de perfecte vrouw zijn voor hem."

'Tien jaar overleeft ze niet'

Ook vroeg de advocaat aandacht voor de gezondheidssituatie van de verdachte die aan nierfalen lijdt en meerdere keren per dag gedialyseerd moet worden. "Detentie is voor haar extra zwaar. De tien jaar die is geëist, gaat ze sowieso niet overleven. Bovendien is er geen recidivegevaar, mevrouw wil geen relatie meer."

Waar gaat deze zaak over? De vrouw staat terecht voor zedenmisdrijven die plaatsvonden in Zeeuws-Vlaanderen tussen 2008 en 2019. Haar minderjarige dochters werden jarenlang misbruikt door haar toenmalige vriend, die hiervoor in december werd veroordeeld. De vrouw zou een actieve rol hebben gehad bij het faciliteren van het misbruik. De dochters waren allebei ongeveer acht jaar oud toen het misbruik begon. De meisjes werden regelmatig gedrogeerd met slaappillen en GHB. Eén van hen moest ook seks met anderen hebben. Zij werd meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen.

De verdachte en haar advocaat waren vandaag niet fysiek in de rechtbank van Middelburg aanwezig, maar via een onlineverbinding. De verdachte besloot gisteren niets te zeggen, zelfs ja of nee knikken deed ze niet.

De rechtbank vond het belangrijk dat de vrouw gisteren wél fysiek aanwezig was, omdat twee slachtoffers een verklaring voorlazen. De jongste dochter en een vriendinnetje dat ook misbruikt werd.

Oudste dochter verklaart alsnog

Onverwacht kwam daar vandaag nog een verklaring bij. De oudste dochter wilde alsnog iets tegen haar moeder zeggen. Aangezien dit niet gebruikelijk is en er gisteren al gelegenheid was voor slachtofferverklaringen, moest de rechtbank hier een beslissing over nemen.

De officier van justitie gaf aan dat hij het niet binnen de orde van de zitting vond passen, maar de rechtbank besloot anders. Die hield er rekening mee dat de slachtoffers getraumatiseerd zijn en was ontvankelijk voor het feit dat de oudste dochter er niet eerder klaar voor was.

Auto-ongeluk

De jonge vrouw vertelde onder meer dat ze zich zo vies en niet de moeite waard voelde dat ze een auto-ongeluk veroorzaakte om een einde aan haar leven te maken.

De rechtbank in Middelburg trekt twee dagen uit voor de zedenzaak (foto: Omroep Zeeland)

De officier van justitie concludeerde gisteren dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is voor de tien zedenfeiten waar de vrouw van verdacht wordt. Ook gaat de officier ervan uit dat de vrouw toerekeningsvatbaar is. Ze wilde niet meewerken aan onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Het Openbaar Ministerie eiste dan ook een onvoorwaardelijke celstraf van tien jaar, met aftrek van voorarrest.

De rechtbank van Middelburg doet maandag 19 juli uitspraak in de zaak.

