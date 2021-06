Voor het eerst boekstartdag in bibliotheek: tips over voorlezen aan jonge kinderen

De boekstartdag wordt voor het eerst gehouden. (foto: ANP)

"De boekstartdag is voor het eerst in Nederland dit jaar", vertelt Hanneke Ekkenbus van de bibliotheek Oosterschelde in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "We beginnen digitaal en daarna gaan we naar de bibliotheken. We zijn er voor ouders en kindjes om leuke boekentips te geven." Boekstart is een programma voor kinderen tot 1 jaar dat al wat langer loopt. De boekstartdag is bedoeld voor kinderen tot en met vier jaar.

Tijdverspilling

42 procent van de jongeren zegt lezen tijdverspilling te vinden. De bibliotheken proberen met speciale programma's kinderen en jongeren aan het lezen te krijgen. Op basisscholen lukt dat aardig, vertelt Ekkenbus. "We doen elk jaar een monitor. Naar aanleiding daarvan beslissen scholen soms om elke dag een kwartier te beginnen met lezen. Docenten weten ons goed te vinden. Op het basisonderwijs gaat het goed, in het voortgezet onderwijs liggen nog kansen."

Boekjes eten

Ook hele jonge kinderen kunnen (voor)lezen leuk vinden. "Voorwaarde is dat er plaatjes in een boek staan, in het begin vooral zwart-wit, met veel contrast, later met diertjes en kleuren", zegt Ekkebus. "En baby's vinden het leuk om boekjes op te eten. Vaak zijn dat nog stoffen boekjes. Die kunnen worden gewassen in de wasmachine en door naar de volgende."

Er zijn zaterdag activiteiten in Terneuzen, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Goes, Heinkenszand, Kruiningen en Sint-Annaland.

Zeeuwse Kamer Boekstartdag