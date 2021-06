Zaalvoetballer El Hattach met Fortuna Düsseldorf uitgeschakeld in Duitse titelstrijd

Khalid El Hattach, hier nog als aanvoerder van Groene Ster (foto: Paul ten Hacken)

Fortuna Düsseldorf moest al vroeg in de achtervolging, omdat er na twaalf minuten al een 2-0 achterstand op het scorebord stond. Tot twee keer toe slaagde Düsseldorf erin de marge te verkleinen tot één, maar uiteindelijk trok TSV Weilimdorf - de landskampioen van 2019 - aan het langste eind: 4-2.

Donderdag had El Hattach in de achtste finale met een treffer een belangrijk aandeel in de 5-2 overwinning op Wakka Eagles Hamburg. De zaalvoetballer uit Vlissingen was een dag later niet trefzeker voor zijn Duitse werkgever.

Sportieve toekomst

Het is nog niet bekend of El Hattach ook na de zomer in Duitsland speelt. In januari tekende hij voor een half jaar bij Fortuna Düsseldorf, na eerdere buitenlandse avonturen in België en Indonesië.

El Hattach begon zijn loopbaan bij Groene Ster in Vlissingen.