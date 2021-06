Corona in Zeeland: 20 nieuwe besmettingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Goes is vandaag met vier personen de gemeente met het hoogste aantal besmettingen. Dat gebeurde deze week al vaker. Een groot deel van de besmettingen is waarschijnlijk te herleiden naar het Ostrea Lyceum in Goes. De middelbare school stuurde vandaag de leerlingen naar huis nadat ongeveer twaalf leerlingen besmet waren geraakt met het virus.

Coronabesmettingen per gemeente per dag

Gemeente ma 14 juni di 15 juni woe 16 juni do 17 juni vrij 18 juni Borsele 0 3 2 4 2 Goes 0 8 7 1 4 Hulst 1 0 0 0 0 Kapelle 0 1 1 5 1 Middelburg 4 0 0 4 3 Noord-Beveland 0 0 0 2 3 Reimerswaal 1 1 5 5 1 Schouwen-Duiveland 1 1 3 6 0 Sluis 0 1 2 2 0 Terneuzen 0 0 0 0 2 Tholen 1 0 0 0 1 Veere 0 0 2 0 0 Vlissingen 6 0 2 2 3 totaal Zeeland 14 15 22 31 20

Aangezien de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM van dag tot dag sterk kunnen fluctueren, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek is het verloop van het zevendagentotaal weergegeven voor vier Zeeuwse regio's.