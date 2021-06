Dorpsbewoners schrikken van ongeval N57: 'Stel dat je die heipalen op je hoofd krijgt'

Vanochtend was de weg urenlang dicht, omdat er een gekantelde vrachtwagen met 30.000 kilo aan heipalen op de weg lag. Iedere paal weegt zo'n 5.000 kilo.

De palen waren deels op de weg en deels op het fietspad terechtgekomen. "Stel dat je daar met je fietsje had gestaan en die palen op je hoofd had gekregen", zegt Johan Wisse hoofdschuddend. De Serooskerkenaar is naar de opruimwerkzaamheden komen kijken.

Als wij hier vanochtend waren geweest, was het heel anders afgelopen." een omstander die vaak het kruispunt passeert

"Ik ben blij dat ik thuis was vanochtend", zegt een omstander die in Zierikzee woont, maar een vakantiehuisje heeft in Burgh-Haamstede. "Dit is een cruciaal kruispunt. Ik rijd hier dagelijks langs, met de fiets en met de auto. Als wij hier vanochtend waren geweest, was het heel anders afgelopen."

De N57 wordt hersteld na het ongeluk van vanochtend. (foto: Omroep Zeeland)

Naast een paar gaten in het asfalt en een kapot stoplicht, was er met de weg niet veel aan de hand. De gaten in het wegdek werden begin de middag gelijk gedicht en verkeer kon vanaf 15.00 uur weer gewoon over de weg heen rijden. Tot die tijd werd het verkeer omgeleid.

