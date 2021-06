Advocaat dient klacht in omdat Provincie Zeeland geen openheid van zaken geeft over Plan Perkpolder

advocaat Rogier Hörchner (foto: Hörchner advocaten)

Hörchner wil inzichtelijk krijgen hoe Provincie Zeeland haar rol heeft ingevuld bij de ontwikkeling van Plan Perkpolder, een project rond de oude veerhaven waar in eerste instantie een golfbaan, huizen, jachthaven, hotel en restaurant ontwikkeld zouden worden. De provincie was betrokken bij het aankopen van de grond maar trok zich in 2017 terug.

In dezelfde periode werd bekend dat het project, met name de golfbaan, met verontreinigde grond zou worden gerealiseerd. De leverancier van de grond zou mogelijk zelfs elf miljoen bijbetalen om maar van de grond af te komen.

Volgens Hörchner geven recente aanwijzingen aan dat het onder meer gaat om grond uit het Oosterweel-traject van Antwerpen. Daarover is in Vlaanderen veel te doen, omdat de grond ernstiger vervuild is dan eerder werd aangenomen. Inmiddels is er voor Plan Perkpolder een afgeslankte versie gepresenteerd.

De ambtenaren doen steeds alsof ze het Wob-verzoek niet begrijpen." Rogier Hörchner, advocaat

Vaag verzoek, niet werkbaar

Hörchner deed beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). Hij vroeg alle beschikbare informatie op met betrekking tot het Plan Perkpolder van 2013 tot nu. De provincie heeft vanaf het begin bij Hörchner aangegeven dat dit een te vaag verzoek te vinden, omdat er misschien wel 6500 documenten zijn die aan dat verzoek voldoen.

Al die documenten moeten vervolgens gecontroleerd worden op informatie die mogelijk niet vrijgegeven mag worden en dus moet worden zwartgelakt. Dat vindt de provincie niet werkbaar: "De ambtenaren doen steeds alsof ze het Wob-verzoek niet begrijpen. En te vaag? Leg mij maar uit wat vaag is aan mijn vraag om de notulen van aandeelhoudersvergaderingen van Perkpolder B.V. te mogen ontvangen. Helderder dan dat kan niet"

Pogingen om nader tot elkaar te komen zijn niet gelukt, en Hörchner probeerde na een half jaar tevergeefs openbaarmaking bij de rechter af te dwingen. Die vond dat hij eerder naar de rechter had moeten stappen, en nam de zaak niet in behandeling. Nu wil hij niet alleen nogmaals door de rechter laten beoordelen of de provincie toch aan het Wob-verzoek moet voldoen, maar dient hij tevens een klacht in bij de provincie tegen de provinciale advocaat en de ambtenaar die verantwoordelijk was voor Plan Perkpolder.

Hörchner zegt dat de Provincie Zeeland al veertien maanden de Wet openbaarheid van bestuur niet uitvoert en met argumenten komt die niet kloppen. Hij hekelt het gebrek aan klantvriendelijkheid van de provincie. Daarnaast stelt Hörchner dat de provincie hem ten onrechte verwijt dat hij weigert in gesprek te gaan over de mogelijkheid om het verzoek duidelijker te maken. In een mail van Hörchner aan de provincie, in handen van Omroep Zeeland, noemt hij drie data waarop hij bereid is tot een online gesprek of telefonisch overleg. Volgens Hörchner reageert de provincie daar niet op, en heeft de provincie hem sinds 1 april 2020 nooit benaderd.

'Wobstructie'

Hörchner vindt dat de provincie oneigenlijk gebruik maakt van de mogelijkheid om een beslissing op het Wob-verzoek uit te stellen, noemt dat 'wobstructie' en stelt dat er daarnaast aantoonbaar onwaarheden worden verteld. Dat zet hem ertoe aan een klacht bij de provinciale klachtencommissie in te dienen.

Media laten alleen zien wat ze goed uit komt

Het is niet de eerste keer dat de manier waarop de provincie met Wob-verzoeken omgaat kritiek krijgt. Een verzoek tot openheid van zaken met betrekking tot het testcentrum voor getijdenturbines in de Grevelingendam, leidde tot een enorme hoeveelheid aan zwartgelakte documenten, wat de aandacht van presentator Arjen Lubach trok. Volgens Provincie Zeeland ging het slechts om ondergeschikte bijlagen en zouden de media 'framen' ofwel alleen maar laten zien wat ze goed uitkomt.

Over de klacht van Hörchner wil Provincie Zeeland niets inhoudelijks kwijt. "We gaan nu hier niet op in omdat het het bij de rechter in behandeling is, maar we nemen sterk afstand van de beweringen van de heer Hörchner", zegt communicatiemedewerker Ilona Vette.

