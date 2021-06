Nieuwkoop is Feyenoord dankbaar maar kijkt uit naar avontuur in andere competitie

"De plannen van de club zijn heel interessant", legt Nieuwkoop uit. Union Sint-Gillis kreeg drie jaar geleden een nieuwe eigenaar en promoveerde afgelopen seizoen naar het hoogste niveau van België. Van oudsher is het een grote club, die elf landstitels won. Nieuwkoop: "Na het eerste gesprek had ik meteen een heel goed gevoel."

Nieuwkoop maakte een lijstje met plussen en minnen. "Toen kwam ik tot de conclusie dat er meer plussen dan minnen waren en heb ik gezegd dat ik naar België wilde." De voetballer noemt de ambities van de club, de manier van scouten en het feit dat het wel het buitenland is, maar toch dichtbij voor vrienden en familie, als voordelen. "Ze scouten daar niet alleen op talent maar ook op mentaliteit en hoe je persoonlijk bent. Dat staat mij heel erg aan."

Spelen als wingback

De stap naar het buitenland, iets nieuws, daar was Nieuwkoop aan toe. "Spelen in andere stadions en tegen andere clubs." De tactiek van Union Sint-Gillis spreekt Nieuwkoop aan. "Vorig seizoen speelden ze in een 3-5-2 formatie met wingbacks. Dat is een systeem waar ik graag in speel. Daar kijk ik naar uit."

Nieuwkoop juicht bij goal Kuyt in de kampioenswedstrijd in 2017 (foto: Orange Pictures)

In april kreeg Nieuwkoop te horen dat zijn aflopende contract bij Feyenoord in eerste instantie niet verlengd werd. "Later wilden ze nog wel komen met een voorstel, maar toen had ik mijn zinnen al gezet op de transfer naar Union Sint-Gillis."

En dus verlaat Nieuwkoop de club waar hij als 15-jarige jongen begon. "Het was een prachtige tijd. Ik kwam daar met het doel om het eerste te halen." Dat lukte. Nieuwkoop speelde 81 wedstrijden en werd landskampioen, won twee KNVB-bekers, een Johan Cruijff Schaal en speelde in de Champions League. "Het is geweldig hoe het is gelopen", glimlacht Nieuwkoop.

Landskampioenschap was hoogtepunt

In het seizoen 2016/2017 speelde Nieuwkoop een grote rol in het eerste kampioenschap van Feyenoord in lange tijd. "Dat jaar ga ik nooit meer vergeten. Ik was al fan van de club toen ik nog klein was", legt Nieuwkoop uit. "Dat ik onderdeel was van het team dat na zo'n lange tijd weer landskampioen werd dat blijft geweldig. Mijn tijd bij Feyenoord ga ik nooit vergeten."