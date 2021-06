Jan Lamper verwelkomt op Aruba Hollandse Nieuwe én een Omroep Zeeland-luisteraar

De Hollandse Nieuwe is gearriveerd op Aruba. "Gisteren aangekomen met een KLM-vlucht", vertelt Lamper enthousiast. "Vanmiddag wordt het eerste vaatje officieel overhandigd en daarna ga ik er voor in de rij staan."

En die rij is doorgaans flink, vertelt hij. "Het is altijd enorm druk, met bijna alleen maar Nederlanders en livemuziek. Hartstikke gezellig. Binnenkort worden ook de mosselen weer ingevlogen."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.