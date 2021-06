Mondkapjesplicht verdwijnt en horeca terug naar reguliere openingstijden

Demissionair premier Mark Rutte meldt versoepelingen. (foto: ANP)

Een kleine greep uit de aankomende versoepelingen: de mondkapjesplicht verdwijnt voor een groot deel en vanaf 26 juni mag de horeca weer terug naar de gebruikelijke openingstijden. Het advies om thuis te werken vervalt voor een deel. Vanaf volgende week zaterdag zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. Ook de beperking op groepsvorming vervalt. en er mogen meer mensen naar restaurants, theaters, musea en bioscopen.

Studeren en vakantie

Half augustus neemt het kabinet een besluit over de maatregelen voor het nieuwe collegejaar. Er wordt dan gekeken naar de besmettingsgraad en de opgebouwde immuniteit. Voor iedereen die popelt om op vakantie te gaan, is er ook nieuws: mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn en die naar een land willen waar ze een testbewijs moeten laten zien, kunnen zich in juli en augustus gratis laten testen voor vertrek.

Oranjekoorts in coronatijd

Op de persconferentie zei premier Rutte dat cafés en restaurants weer binnen en buiten voetbal op grote schermen mogen laten zien, mits klanten op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Dat betekent dat samen naar de EK-wedstrijden van Oranje kijken in de kroeg weer mag. "Ik hoop dat Nederland in de finale komt", voegde de premier er nog aan toe.

Vervroegd

Als gevolg van de dalende besmettingscijfers en de afname van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen en op intensive cares versoepelt het kabinet eerder en enthousiaster dan verwacht. In het oorspronkelijke plan stonden deze versoepelingen voor 21 juli in de agenda. Dat werd eerder al vervroegd naar 30 juni.

Vaccineren gaat nu hard

Het vaccineren tegen corona gaat hard. Volgens de Rijksoverheid zijn er al ruim 13 miljoen prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd. Vanaf morgen zijn de 18-jarigen aan de beurt om een afspraak te maken.

Dit zijn de belangrijkste versoepelingen vanaf 26 juni - Mondkapjes niet meer verplicht. Behalve in het openbaar vervoer, op het vliegveld en in het voortgezet onderwijs. - Geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. Ook de beperking op groepsvorming vervalt. - Alle uitgaansmogelijkheden kunnen weer terug naar de gebruikelijke openingstijden. - Discotheken en clubs mogen weer open. Wel moeten bezoekers zich van tevoren op corona laten testen.. - Het advies 'Werk thuis, tenzij het niet anders kan' verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. - Amateurwedstrijden zijn voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, maar wel op anderhalve meter afstand van elkaar. - Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 uur vervalt. Dit geldt ook voor het verbod van het hebben en drinken van alcohol na 22.00 uur in de openbare ruimte. - Ook het zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies vervalt. - Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. En op doorstroomlocaties, zoals winkels en musea, kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden. Deze maatregelen blijven van kracht - De anderhalvemetermaatregel. - Bij klachten blijf je thuis en laat je direct testen op corona. - Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog.

