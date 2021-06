Veel steun voor bedreigd raadslid uit Tholen: 'Dat doet ons erg goed'

Schoonen kreeg de dreigbrief vorige week in zijn bus. "De schrijver is dus bij mijn woonhuis geweest en dat is heel beangstigend. Ik ben zo geschrokken dat zoiets je bij je thuis kan overkomen. Mijn vrouw en ik zijn nuchtere mensen maar dit hakt er toch wel even in. We hebben echt een week even rust genomen om dit te laten bezinken."

Verklaring

Donderdagavond las het raadslid een verklaring voor in de raadsvergadering. De CDA'er gaf aan van mening te blijven dat vaccinatie de uitweg is uit de coronacrisis, maar ook dat het iedereen vrij staat om zich te laten vaccineren of niet.

Steunbetuigingen

Schoonen deed aangifte bij de politie en na zijn verklaring in de raad kreeg hij veel steunbetuigingen. "Uit het hele land., maar de meeste uit Tholen. Ook mijn werk en de buurt staan achter mij. Dat doet ons erg goed."

Het Thoolse raadslid Michael Schoonen is geschrokken. (foto: Omroep Zeeland)

