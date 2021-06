Windmolens en zonneparken in je achtertuin zijn op Tholen definitief voorbij

Fractievoorzitter Han van 't Hof (Algemeen Belang Tholen) is blij dat dit besluit nu genomen is, want het was - volgens hem - nodig. "Tegenwoordig hoef je maar op of om te kijken en dan staat er wel een windmolen met een rode lamp te knipperen. Dan kun je zeggen: 'Is dat irritant?' Misschien niet, maar als het niet hoeft dan moet je het niet doen."

Verrassend dicht bij elkaar

De gemeenteraad wil dat windmolens nog op slechts twee plekken geplaatst kunnen worden. Namelijk in de bestaande windparken Krammer en Kreekkraksluizen. Een besluit dat volgens Van 't Hof in gezamenlijkheid genomen is." Alle fracties uit de gemeenteraad hebben er deel van uitgemaakt, dus het wordt breed gedragen. En dan is het best verrassend hoe dicht je als partijen eigenlijk bij elkaar zit."

Het is de bedoeling dat er pas weer windmolens worden neergezet in de bestaande parken als oude windmolens aan vervanging toe zijn. Voor wat betreft zonnepanelen wil men vooral gaan kijken naar daken van bedrijven. "Je behoudt daardoor het landschap en voorkomt overlast bij de inwoners"