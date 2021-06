Marien Dorleijn voelt zich goed in Opera Alaska

Opera Alaska is bij toeval ontstaan. De twee muzikanten kenden elkaar via via. Op Facebook wisselden ze wat gedachten uit. Toevallig liepen ze elkaar tegen het lijf op de kinderafdeling van een grote meubelketen.

Vastere samenwerking

Wat begon als gelegenheidsduo, lijkt nu uitgegroeid tot een vastere samenwerking. Dat verrast Marien eigenlijk niet: "Bij Moss ben ik vooral de songwriter, daar moet ik de kar wat harder trekken. Bij Opera Alaska schrijven we zo snel. Elke keer als we met elkaar afspreken schrijven we twee liedjes. Na vijf afspraken dachten we, laten we gewoon een plaat gaan maken."

Ik wil het niet in een hokje duwen; er komt uit wat eruit moet komen." Marien Dorleijn

Het was even aftasten waar de muzieksmaken van indie-songwriter Marien en jazzgitarist Marzio samen zouden vallen. Marien: "Dat is dít dus. Een beetje meer indie. Ik had verwacht dat we meer richting jazz zouden gaan, maar zijn smaak zit hier ook. Ik wil het ook niet in een hoekje duwen, er komt uit wat eruit moet komen."

Sneller proces

Met de band Moss werkt Marien Dorleijn aan het zesde album. Wat de verschillen zijn tussen de muziek van de twee projecten, vindt hij moeilijk te zeggen: "Het goeie van projecten is dat je andere dingen meeneemt. Moss is een log apparaat, we zijn inmiddels met z'n zessen. Er verandert constant veel. Bij Opera Alaska zijn we met z'n tweeën en komen we sneller tot compromissen. Het is een sneller proces."

Marzio Scholten en Marien Dorleijn (r) schrijven elke keer dat ze bij elkaar komen twee nummers (foto: Tim Knol)

Door de omstandigheden is het debuutalbum nog steeds niet gepresenteerd, maar er zit iets in het vat. Op 25 september speelt Opera Alaska in de Grote Kerk in Veere. Marien: "O ja, dat! De plaat is inmiddels meer dan een jaar oud, maar door corona zijn ook veel dingen verzet. Dit stond nog in de planning, als belofte om in te lossen."

Marien Dorleijn legt in radioprogramma De Zeeuwse Top 40 uit wat het verschil is tussen Moss en Opera Alaska