Roze zaterdag komt in 2023 naar Goes

"We verwachten veel positieve media aandacht van de landelijke pers", zegt Frank Capel van Goes Marketing. "Duizenden bezoekers die hier verblijven, winkelen, overnachten, en uit eten gaan."

Gunfactor

Goes won het van Enschede en Breda. Het goede plan dat de stad presenteerde was een belangrijk argument om het evenement aan Goes te gunnen, zegt Ivo van Harmelen van de landelijke commissie. Daarnaast had Goes de gunfactor van de organisatie. Dat Roze Zaterdag nu voor het eerst naar Zeeland komt, speelt mee, net als het feit dat Goes andere plaatsen betrekt bij de festiviteiten.

Roze zaterdag in Eindhoven (foto: ANP)

Goes stelde zich niet meteen enthousiast kandidaat. De gemeenteraad had bezwaren tegen de kosten - vijftigduizend euro - van de organisatie. De wethouder vond dat Roze Zaterdag zich te veel richt op één doelgroep. Het lukte Goes Marketing uiteindelijk wel om het benodigde bedrag bij elkaar te vinden.

"Het is natuurlijk mooi dat voor het eerst in 44 jaar Roze Zaterdag in Zeeland is", zegt citymarketeer Tom de Koning van Goes. Volgens hem kunnen ondernemers in Goes - en daarbuiten - profiteren van het evenement. Horeca, campings en vakantieparken zullen extra klanten krijgen, voorspelt hij.

Rechten en acceptatie

Elk jaar wordt Roze Zaterdag in een andere stad georganiseerd om zo het belang van gelijke rechten en acceptatie van ieder mens wijder te verspreiden. Dit jaar, later dan anders in verband met corona, is Leeuwarden aan de beurt, het jaar daarna Rotterdam en het jaar daarop dus Goes. Zeeland is samen met Drenthe de enige provincie waar Roze Zaterdag nog nooit heeft plaatsgevonden.

Roze Zaterdag begint elk jaar met een oecumenische kerkdienst. Vervolgens vindt dan de traditionele parade plaats. Door mee te doen met Roze Zaterdag willen homo's, lesbiennes en sympathisanten tonen, dat ze trots zijn op zichzelf.