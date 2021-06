's Nachts op jacht naar het blauwe zeelicht

Vanuit Westkapelle begint maandagnacht de jacht van meerdere nachtbrakers op zeevonk. Maar of er iets te zien valt, is altijd een verrassing. Het algje, dat licht uitstoot om zijn predatoren af te schrikken, is namelijk niet elke nacht waar te nemen. "Het is heel belangrijk dat de zee- en luchttemperatuur hoog genoeg zijn", legt de student uit. "Maar het is een natuurverschijnsel en daardoor blijft het altijd een gokje of het er is."

Meldingen in Facebookgroepen

Voor wie niet in z'n eentje de donkere stranden wilt afstruinen op zoek naar zeevonk, zijn er verschillende Facebookgroepen waar meldingen van waarnemingen worden geplaatst. "Als er zo'n berichtje opstaat, komen mensen er gelijk op af", zegt Mol.

Ook Mascha en Ethel uit Middelburg zien hun kans schoon om een gokje te wagen op deze heldere nacht. Zij houden de sociale media goed in de gaten en weten dat Westkapelle 'the place to be' is voor zeevonk. "Als we die foto's zien, denken we: dat wil ik met eigen ogen zien!", lacht Mascha.

Zeevonk bij Westkapelle. (foto: Rolf de Feijter)

Maar na één uur 's nachts is er nog geen spoor van zeevonk. Mensen ruimen teleurgesteld statieven en camera's op, klaar om naar huis te gaan. Totdat er een berichtje verschijnt op Facebookpagina Zeevonkalert: 'Bij autostrand Westkapelle, tussen de paaltjes bij iedere stap wel te zien.'

"We gaan even in de auto stappen en daar kijken", zegt Ethel.

Het zijn net grote glitters die voor je uit schieten!" Zeevonkjager Ethel

De jacht is nu echt begonnen. Meerdere meldingen worden geplaatst, zo ook in Domburg. Daar kleuren de golven om twee uur 's nachts fonkelend blauw. "Yes!" roepen Ethel en Mascha in koor. "Het zijn net grote glitters die voor je uit schieten."

Uit Limburg voor naar Zeeland gereden

Water spettert, blauwe vonkjes vliegen in het rond: Marco uit Limburg heeft een duik genomen. "Er vindt hier een spektakel plaats. Iets wat ik enkel dacht dat in tropische landen zou voorkomen." Hij is samen met zijn familie speciaal naar Zeeland gereden om het natuurfenomeen te aanschouwen. "Fantastisch! Het is er. Ik ben erg blij."

Voor wie ook zeevonk wilt zien, de kans is het grootst tijdens warme, windstille nachten. Maar garanties zijn er niet.