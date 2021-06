Oranjefans willen Kloosterzande internationaal op de kaart zetten

De man achter het Kloosterzande spandoek is Stefan Buijze. De inwoner van het dorp in Zeeuws-Vlaanderen is onderdeel van een groep die al sinds begin 2000 wedstrijden van Oranje bezoekt.

"Speciaal voor het EK hebben we een nieuw spandoek laten maken", vertelt Buijze. Het doek is bijna tien meter breed en volgens de reglementen eigenlijk te groot om in het stadion te hangen. "Maar ik heb hem in een klein tasje gepropt en kwam gelukkig zonder problemen binnen."

Na de aftrap heb ik mijn telefoon even op stil gezet, de reacties stroomden maar binnen" Stefan Buijze, de man achter het 'Kloosterzande spandoek'

Tijdens de 3-2 overwinning tegen Oekraïne hing het spandoek prominent in beeld, merkte Buijze al gauw. "Ik heb mijn telefoon na de aftrap even op stil gezet, want de appjes en sms'jes stroomden binnen."

Ook op sociale media werd er veelvuldig over gesproken. Na afloop merkte de initiatiefnemer hoeveel mensen het meterslange doek gezien hadden. "Dat is leuk, want daar doe je het voor natuurlijk."

Het elftal van bondscoach Frank de Boer is na de zege op Oostenrijk (2-0) zeker van de achtste finales. "Sindsdien zijn we druk bezig om te kijken of we Oranje ook dan kunnen aanmoedigen."

Het spandoek tijdens de tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk (foto: Facebook Oranje Fans Kloosterzande)

Het duel wordt gespeeld in Hongarije. "Vliegtickets zijn in een paar dagen ineens een stuk duurder geworden. Maar we kunnen ook met de auto of trein. Eerst maar eens een ticket bemachtigen."

Van Kloosterzande naar Boedapest

Hoe er ook gereisd gaat worden: het spandoek gaat in elk geval mee, in de kofferbak of bij de bagage. "We hebben Kloosterzande toch een beetje op de kaart gezet", lacht Buijze. "In Boedapest kunnen we dat internationaal doen."

Aanstaande maandag speelt Nederland om zes uur de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië.