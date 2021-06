Man ernstig gewond na steekpartij in Vlissingen, verdachte (32) opgepakt in Antwerpen

De man werd in zijn achterhoofd gestoken en liep zelf naar een muurtje, waar hij geholpen werd door omstanders. Omdat het mes er nog in zat, kon hij niet liggend worden vervoerd. Hij ging zelf de ambulance in. De politie zegt vandaag dat de man niet levensbedreigend gewond is geraakt.

De betrokkenheid van de aangehouden man wordt onderzocht. De auto waarin hij zat, is in beslag genomen. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij vooraf is gegaan. De politie vraagt getuigen zich te melden. De verdachte moet worden overgeleverd van België naar Nederland.

Een traumahelikopter werd opgeroepen om de gewonde Middelburger naar het ziekenhuis te brengen. De heli landde op de Nieuw Bonedijkelaan, maar uiteindelijk is besloten het slachtoffer met de ambulance te vervoeren.