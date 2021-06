Kindercoach Sabine ontwikkelt kaartenset om hooggevoelige kinderen 'uit hun hoofd te halen'

Wat hooggevoeligheid is, weet ze als geen ander. Ze is zelf ook hooggevoelig en helpt kinderen in haar praktijk hoe om te gaan met die hooggevoeligheid. Toen dat vanwege de lockdowns niet kon, ging ze aan de slag met de kaartenset. "Ik liep al langer met het idee rond. Maar toen de praktijk open was, kwam ik er gewoonweg niet aan toe. Het afgelopen jaar had ik tijd."

'Uit je hoofd komen'

De kaarten bestaan uit allerlei opdrachten, ideeën en oefeningen. Bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, creatieve opdrachten en opdrachten waarbij je bepaalde bewegingen kunt doen. "Het gaat vooral om het brengen van rust. Kinderen die hooggevoelig zijn, zitten vaak in hun hoofd. Alle kaarten zijn erop gericht rust te brengen. De kinderen uit hun hoofd te halen", aldus Gelok.

(foto: Omroep Zeeland)

Gelok benadrukt dat het de bedoeling is dat moeders samen met hun kinderen aan de slag gaan met de kaartenset. Ze legt de nadruk op moeders, omdat ze die vaak ook ziet worstelen.

Moeders met vragen

Ze komen dan met hun kinderen mee en hebben zelf ook veel vragen. "Doe ik het wel goed genoeg? Moet het meer? Beter? Anders? Hoe kan ik mezelf en mijn kind helpen? De opdrachten samendoen, helpt zowel moeder als kind."

Hooggevoelige of hoogsensitieve kinderen hebben moeite met het verwerken van prikkels. Vaak wordt gedacht dat deze kinderen angstig of lastig zijn, maar in werkelijkheid zijn ze gevoeliger en denken ze langer over dingen na. Vaak zijn deze kinderen creatief, slim en vroegwijs. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bijna één op de vijf kinderen (vijftien tot twintig procent van de kinderen) hoogsensitief is.

Inmiddels is de praktijk weer open. Gelok ziet haar cliënten weer. "Dat is heel fijn. Want ik vind online contact niet werken voor hen en mij. Dus alles lag stil."

Ademhalingsoefeningen zijn een onderdeel van de kaartenset (foto: Omroep Zeeland)

Het bedenken, ontwerpen en maken van de kaartenset heeft haar veel tijd gekost. Ze hoopt dat de set een laagdrempelige manier kan zijn voor kinderen en ouders om aan de slag te gaan.

'Goed om eens stil te staan'

"Het is een mooi begin, denk ik. Meer rust brengen voor kind en ook moeder. Want doordat de hele maatschappij zo prestatiegericht is, is het goed om ook eens stil te staan." Bij de kaartenset hoort ook een online gedeelte, waarin Sabine opdrachten uitlegt of voorbeelden geeft.