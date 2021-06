Dronken Amsterdammer in zijn auto aangehouden in Goes

De man was eerder op de avond vervelend in een restaurant. (foto: Omroep Zeeland)

De Amsterdammer rekende af en vertelde dat hij naar huis zou gaan lopen. Even later zagen agenten hem in de Korte Kerkstraat in de auto stappen en wegrijden. Nadat hij een prullenbak ramde, deed één van de agenten het autoportier open en liet de man een blaastest doen. Daaruit bleek dat hij veel te veel gedronken had. De analyse op het politiebureau wees uit dat hij vijf keer meer alcohol in zijn lijf had dan is toegestaan. Zijn rijbewijs is afgenomen.