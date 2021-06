Pastoraal werker Wiel Hacking neemt na 37 jaar afscheid met een boodschap

Zijn werk als pastoraal werker stond in het teken van verbinding en het het diaconale werk. Bij de verbinding gaat het vooral om de verbinding tussen de boodschap van het evangelie en de hedendaagse manier van leven. "Heel direct naast de mensen staan, goed luisteren en aanvoelen wat ze bezighoudt."

'Ingezet voor mensen in kwetsbare positie'

In zijn diaconale werk draaide het vooral om het helpen van mensen die maatschappelijk in de knel kwamen te zitten. "Die link tussen evangelie en de hedendaagse samenleving is voor mij belangrijk. De boodschap is niet alleen maar iets is van 2000 jaar geleden. Die kan ook betekenis hebben voor de mensen van vandaag."

Hacking heeft zich ingezet voor mensen in een kwetsbare positie. "Bijvoorbeeld een vrouw uit Afrika die uit de Nederlandse bureaucratie geen wegwijs kan, bijstaan en ervoor te zorgen dat ze een uitkering krijgt."

Pastoraal werker Wiel Hacking zwaait af met symposium (foto: Omroep Zeeland)

Dat Hacking het werk nu moet loslaten voelt dubbel. "Je laat mensen, groepen en werkzaamheden los die je dierbaar zijn geworden in al die jaren. Dat is de reden dat ik ooit gekozen heb voor dit werk. Je komt met veel mensen in contact en luistert goed naar wat hen bezig houdt." Tegelijkertijd is het volgens Hacking ook goed om een nieuwe fase in te gaan en te gaan genieten van andere dingen. "Ik fotografeer en fiets graag en kan nu natuurlijk meer tijd met mijn familie besteden."