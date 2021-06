Horeca blij met versoepelingen: 'Maar bankrekeningen ondernemers zijn leeg'

"We zijn heel blij dat we weer kunnen gaan doen waar we goed in zijn", zegt Frank de Reu. "Met alleen de anderhalve meter maatregel kunnen we weer gaan knallen. En daar zijn we maar wat blij mee."

Bankrekeningen leeg

Volgens De Reu zijn er niet veel horecabedrijven in onze provincie omgevallen. "Nee, gelukkig niet. Zo ver is het niet gekomen. Maar de bankrekeningen van de ondernemers zijn nu echt wel leeg. Het is dus hoog tijd dat we weer echt los kunnen gaan."

De tafels bij hotel De Eenhoorn in Oostburg zijn gedekt. (foto: Omroep Zeeland)

Voor veel horecaondernemers was de afgelopen periode een zware tijd. Zoals voor Patricia de Milliano van hotel De Eenhoorn in Oostburg. "Steeds weer andere regels en steeds weer moeten improviseren", zegt ze. "Het was zwaar. We zijn blij dat we nu weten waar we aan toe zijn en dat we weer gewoon ons werk kunnen doen. En nu maar hopen dat het zo blijft."

Volgens Frank de Reu moeten bedrijven de komende tijd de schade van de afgelopen periode goed gaan maken. "Ze zijn van alle kanten geholpen. Verhuurders, familie en banken bijvoorbeeld", zegt hij. "Maar dat geld moet wel allemaal terug worden betaald. Dus ik verwacht dat er de komende tijd weinig in het eigen bedrijf geïnvesteerd kan worden."

Veel in te halen

Patricia de Milliano is bang dat het niet gaat lukken om de afgelopen tijd weer goed te maken. "Nee, ik geloof niet dat er bedrijven zijn die dat voor elkaar gaan krijgen. Er is natuurlijk wel financiële ondersteuning geweest maar dat is lang niet kostendekkend. We hebben heel wat in te halen de komende tijd."