Hoe mede dankzij oom Piet de hulp na de Ramp op gang kwam

Na het overlijden van Piet Hoorweg erfde neef Peer Strijbosch onder meer wat dozen met spullen. Daarin vond hij een artikel uit Elseviers Weekblad, geschreven door Willem van Veenendaal, piloot uit de begintijd van de KLM. Oom Piet had in het artikel drie rode strepen gezet bij passages waaruit bleek dat hij op 1 februari 1953 boven Zeeland had gevlogen

Deze passages staan haaks op wat Wikipedia en andere bronnen suggereren. Die melden dat het Van Veenendaal was die samen met journalist Enkelaar en fotograaf Stevens de vlucht maakte die ervoor zorgde dat de hulpverlening versneld op gang kwam.

Logboek

Dus zocht Strijbosch verder en kwam onder andere het logboek tegen van oom Piet. Daarin stond dat hij op 1 februari 1953 een vlucht had gemaakt van Amsterdam naar Brussel en terug. "Dat moest waarschijnlijk zo worden opgeschreven, omdat er eigenlijk geen toestemming was om een rondvlucht boven het rampgebied te maken", zegt Strijbosch. Al met al bewijs genoeg voor Strijbosch dat zijn oom Piet had gevlogen die dag.

Artikel in Elseviers Weekblad waarin staat dat Piet Hoorweg vloog (foto: Omroep Zeeland)

Watersnoodmuseum blij met vondst

Strijbosch trok met de spullen naar het Watersnoodmuseum om te kijken of het verhaal van oom Piet er een plekje kon krijgen. Directeur Siemco Louwerse was in zijn nopjes met de aanwinsten: "Het is altijd mooi als we weer een ontbrekend puzzelstukje krijgen. De timing van dit verhaal is bovendien helemaal goed; we hebben net een gedeelte van één van de caissons ingedeeld met een tentoonstelling over de communicatie tijdens de eerste dagen na de ramp. Daar past dit verhaal prima bij."

Het logboek, het krantenartikel van Carel Enkelaar, en het verhaal van Willem van Veenendaal in Elseviers Weekblad krijgen nu een plekje in het museum. Peer Strijbosch is tevreden: "Vanaf nu maakt oom Piet deel uit van de geschiedenis van de Watersnood. Zoals het hoort."