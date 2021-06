Er wordt deze zomer minder Duits gesproken in Zeeland

Diana Korteweg Maris van het Kenniscentrum ziet ook deze zomer een duidelijke verschuiving in de herkomst van de toeristen die Zeeland aandoen. "Nederlanders konden vorig jaar niet naar het buitenland, dus hebben ze de vakantie doorgebracht in eigen land. Deze ontwikkeling zet zich dit jaar door. De meeste boekingen zijn weer van Nederlanders. Het aantal herhalingsbezoeken is best hoog."

Minder plek voor Duitsers

Korteweg Maris maakt zich nog geen zorgen over de Duitse toerist. Voor hem is er minder plek in Zeeland. "Vorig zag je dat de Duitse gast regelmatig zijn neus stootte bij het boeken van een accommodatie, omdat de versoepelingen toen in Nederland iets eerder ingingen. En dat zal waarschijnlijk dit jaar weer zo zijn. Er zullen vast Duitsers zijn die nu een andere vakantiebestemming zoeken en vinden, maar ik denk niet dat ze definitief wegblijven."

Je ziet verspreid over Zeeland genoeg locaties waar nog plek is." Diana Korteweg Maris - Kenniscentrum Kusttoerisme

Een goed hoogseizoen is volgens het Kenniscentrum broodnodig. "Het voorseizoen was beter dan vorig jaar, want toen zat de sector op slot. Maar het was niet zoals de jaren vóór corona. We hadden te maken met de reisbeperking vanuit het buitenland. Dat is een klein beetje aangevuld door de toerist uit eigen land. Daarnaast hadden we te maken met een koud en regenachtig voorseizoen."

Slechter kon niet

Die mening wordt gedeeld door Eric van Damme, mede-eigenaar van strandcamping Groede. "Het was geen voorseizoen om over naar huis te schrijven. Het was beter dan vorig jaar, want slechter kon ook niet. Maar daar is ook alles mee gezegd." Volgens Van Damme had dit natuurlijk te maken met alle maatregelen, maar ook het slechte weer tijdens de Pinksterperiode en Hemelvaart zorgde ervoor dat de vakantieganger thuisbleef.

Alle hoop op de weergoden

Van Damme is dan ook erg blij dat de vooruitzichten voor het hoogseizoen goed zijn. "Zeker nu de maatregelen worden versoepeld en er ook in het buitenland meer vertrouwen komt om weer in Nederland op vakantie te gaan, ben ik optimistisch over de bezettingsgraad op onze camping. We zitten nog niet op de honderd procent, maar de vooruitzichten zijn goed. Nu alleen nog hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn."

De receptie van strandcamping Groede (foto: Strandcamping Groede)

Volgens Korteweg Maris geldt het beeld dat Van Damme schetst voor de meeste ondernemers in Zeeland. "Wanneer we kijken naar het aantal boekingen en reserveringen in de verblijfsaccommodaties, word ik blij. Maar dat betekent overigens niet dat Zeeland al helemaal vol is. Natuurlijk zijn er vakantieparken en campings die volgeboekt zijn, maar je ziet verspreid over Zeeland genoeg locaties waar nog volop ruimte is."

Langer zoeken naar een plekje

Van Damme beaamt dat. "Er zullen weken tussen zitten waarbij je wellicht iets langer moet zoeken naar een accommodatie, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar Zeeuws-Vlaanderen, dan zijn er zeer zeker nog plekjes beschikbaar. Dus voor iemand die overweegt om in eigen provincie op vakantie te gaan: kies een leuke camping uit en geniet van al het moois dat Zeeland te bieden heeft."

De Zeeuws-Vlaamse kust bij Groede (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks de positieve vooruitzichten denkt de recreatiesector dit jaar nog niet veel te verdienen. "Nee, nog niet, dat is op z'n vroegst volgend jaar pas aan de orde", zegt Korteweg Maris. "Je ziet dat de sector veel last heeft gehad van alle maatregelen en reisbeperkingen. En dat gold voor de dagrecreatie nog meer dan voor de verblijfsaccommodaties. Ik hoop op een hoogseizoen waarbij de ondernemers een deel van hun verlies weer kunnen goedmaken. Maar een 'normaal' jaar, daar moeten we nog even op wachten, hopelijk volgend jaar."

Niet mopperen

Ook Van Damme denkt dat het nog wel even duurt voordat zijn bedrijf weer volledig hersteld is. "Naast de camping hebben we ook horeca en een winkel in eigen beheer. Dus we hebben, kijkend naar vorig jaar en het slechte voorseizoen, een flinke veer moeten laten. Maar aan de andere kant, als ik kijk naar vorig jaar maart en april, waarbij we echt niet wisten welke kant het op ging, en toch nog een redelijke zomer hebben gedraaid, dan mag onze sector zeer zeker niet mopperen."