Nog maar vijf patiënten met corona in ziekenhuis Adrz, in ZorgSaam geen enkele

IC-verpleegkundigen bij coronapatiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week lagen er in de twee Zeeuwse ziekenhuizen nog zeven covidpatiënten. De daling is een dikke maand geleden ingezet. Op het hoogtepunt van de 'derde golf' tussen half april en half mei lagen er meer dan veertig patiënten in de ziekenhuizen. Het merendeel van hen was afkomstig uit regio.

In ziekenhuis Adrz in Goes liggen twee patiënten op de intensive care. Drie patiënten liggen in isolatie op de verpleegafdeling. In ziekenhuis ZorgSaam liggen nog een aantal patiënten die herstellende zijn van een ernstige covidinfectie, maar zij zijn niet meer besmettelijk.

Verplegend personeel en artsen hoeven daarom geen beschermende pakken op afgesloten afdelingen of delen van afdelingen te dragen. Bestuurder Johan de Graaf van ZorgSaam noemde bij Omroep Zeeland de eerste dag zonder covidpatiënten 'een mijlpaal', maar benadrukt dat het ziekenhuis nog altijd rekening houdt met nieuwe patiënten.