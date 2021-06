Balkoneieren van torenvalk kunnen ieder moment uitkomen

De broedende torenvalk op het balkon in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Op het kunstgras van Meta's balkon heeft zich een torenvalkfamilie gevestigd. Het torenvalkvrouwtje broedt al ruim een maand op de vijf eieren die ze heeft gelegd.

Volgens Henk Castelijns van de Werkgroep Roofvogels Zeeland zouden de eieren vandaag uit moeten komen: "Het broeden duurt 34 dagen. Als ik de broedtabel erbij pak, dan zouden de eieren vandaag uit moeten komen. Soms kan het iets langer duren, dus het kan ook morgen of overmorgen gebeuren."

Nog nooit meegemaakt

Castelijns heeft nog nooit meegemaakt dat torenvalken in de stad broeden: "In Oost-Europa zie je het heel soms wel eens, maar in Nederland nooit. Het is echt bijzonder dat dit echtpaar een balkon in de stad heeft uitgekozen. De weken voordat er wordt gebroed, moet je echt uit de buurt van de broedplek blijven want anders zoeken ze een andere plek. Waarschijnlijk is De Heus tijdens de vestigingsfase dus niet vaak in de hoek van het balkon geweest waar de valken nu zitten."

De Heus hoeft niet bang te zijn dat ze na het uitkomen van de eieren 'haar' torenvalken meteen uit het zicht verliest: "Gelukkig blijven ze nog 30 tot 34 dagen in het nest zitten voordat ze uitvliegen. De kleintjes blijven dus nog een maand op mijn balkon."

Rode lijst

De vogels worden bij voorkeur op dag 25 na de geboorte geringd: "Dan kunnen we zien of het mannetjes of vrouwtjes zijn. Het is belangrijk om ze te ringen want het gaat niet goed met de torenvalk. Het is één van de meest karakteristieke vogelsoorten voor Zeeland, maar de vogel staat helaas op de rode lijst", vertelt Castelijns.

Lees ook: