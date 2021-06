Wiert Omta is ongeneeslijk ziek: 'Ik wil laten zien hoe de dood langzaam je leven inkruipt'

Autodidact in doodgaan met darmkanker. Zo noemt Wiert Omta, 66 jaar oud, zich tegenwoordig op Twitter. Vorig jaar zomer werd bij de politicus uit Oud-Sabbinge darmkanker met uitzaaiingen gediagnosticeerd. Hij onderging twee chemokuren, maar die hadden niet het gewenste effect. Een derde kuur ziet Omta niet meer zitten.

"Door de bijwerkingen zitten er best veel nadelen aan een chemokuur", vertelt hij. "De kans dat deze derde kuur zou aanslaan was maar vijftig procent. Dan zou ik twee à drie maanden langer leven. Maar als het niet zou aanslaan, dan had ik tijdens een kuur negen weken van mijn leven weggegooid zonder uitzicht op verlenging. Dan zou je zelf het einde van je leven onaangenaam maken. Dus ik heb vorige week tegen mijn oncoloog gezegd: 'Ik stop ermee, het is goed zo.'"

Ik wilde laten zien hoe de dood langzaam je leven inkruipt." Wiert Omta over zijn internetcolumns

Wie de foto's van Wiert Omta op Facebook bekijkt, ziet hem onder andere in een ziekenhuisbed, naakt zittend onder de douche en staand in een soort luier. Omta windt er geen doekjes om: hij gaat dood aan kanker en doet daar verslag van.

Wiert Omta onder de douche (foto: Josje Deekens)

"Ik schrijf al mijn hele leven, ook over privédingen. Toen ik die diagnose kreeg dacht ik niet meteen aan mooie columns, maar na verloop van tijd bedenk je wel wat je ermee kan doen. Ik wilde laten zien hoe de dood langzaam je leven inkruipt en daar een steeds reëlere optie wordt. Die openheid zoek ik wel bewust."

Wiert Omta is heel zijn leven werkzaam geweest in de media. Hij was onder andere betrokken bij de oprichting van RTV Rijnmond, leidde in Zeeland verslaggevers op bij TV Walcheren en richtte in Goes zijn eigen internet-tv-kanaal Goestig op. Zelf noemt hij dat gekscherend 'werelds lulligste tv-station'.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Hoewel Omta een echte Groningse naam is, is Wiert Omta geboren in Meppel, Drenthe. Via Amsterdam en Rotterdam kwam hij in Zeeland terecht en voor de Partij van de Arbeid zit hij nu zeven jaar in gemeenteraad van Goes. Sociaal en betrokken zijn daarbij trefwoorden. Omta kan zich eigenlijk niet voorstellen dat iemand zich niet inzet voor de maatschappij.

Het plan was om vorig jaar te verhuizen naar Rotterdam, waar hij een nieuwe baan had gevonden. Corona gooide roet in het eten. "Alles waarvoor je naar een stad wilt verhuizen, was er opeens niet meer." De kanker kwam daar nog bij. Omta en zijn vrouw besloten het huis in Oud-Sabbinge uit de verkoop te halen en op Zuid-Beveland te blijven.

Wiert Omta tijdens interview Omroep Zeeland (foto: Josje Deekens)

De prognose voor Wiert Omta is ronduit ongunstig. Zijn arts heeft hem geen exacte levensverwachting gegeven, maar zelf zegt hij: "Bij het afscheid zei de oncoloog nog wel: nou, een fijne zomer. Dus ik ga ervan uit dat ik die nog in de pocket heb, maar ik zie me december niet halen."

Intimiteit

Bang voor de dood is hij niet. Er zijn genoeg middelen om pijnloos heen te gaan. Omta weet nog niet of hij uiteindelijk kiest voor palliatieve zorg of euthanasie. Wel hoopt hij nog volop te genieten van wat hoogstwaarschijnlijk zijn laatste zomer wordt. Samen met zijn dierbaren, onder wie zijn partner en drie dochters. "Afscheid nemen van hen is zwaar, want je had heel graag willen weten hoe al die levens verder gaan. Maar sinds de diagnose is er zo'n ongekende intimiteit tussen ons gekomen. Dat maakt heel veel goed."

Politicus Wiert Omta over doodgaan aan kanker.