Zeeuwse Evelien is in Oostenrijk drukker met bergvuur dan met EK voetbal

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

Maar de Vlissingse Evelien, die in Oostenrijk woont, maakt zich er eigenlijk helemaal niet druk om. Ten eerste moet ze werken en ten tweede leeft het EK voetbal helemaal niet in Ehrwald, het dorpje waar ze woont. "In de grote steden wellicht wel, maar hier totaal niet. Mijn man vroeg zich ook al af hoe Oostenrijk überhaupt op het EK terecht was gekomen."

Het bergvuur is vanuit de wijde omtrek te zien (foto: Evelien)

Waar ze wel druk mee was, was het bergvuur. Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij zakjes zaagsel en koolzaadolie over de berghelling worden verspreid. Met die zakjes worden figuren gemaakt "en vervolgens tegen tien uur 's avonds met een fakkel aangestoken", vertelt Evelien.

Van oorsprong is het een kerkelijke traditie en worden dito figuren zoals kruizen uitgebeeld. Maar gaandeweg is er ook ruimte gekomen voor andere creaties. Zo was er dit jaar ook een adelaarskop te zien en werd Tom uit de tekenfilmserie Tom en Jerry afgebeeld.

Met zakjes zaagsel worden figuren uitgebeeld op de berghelling (foto: Evelien)

De brandende figuren zijn vanuit het dorp te zien en trekken veel bekijks van de lokale bevolking, maar ook van toeristen. "Het was heel druk in het dorp. Ook met veel dagjesmensen. Het is een populair evenement."

Luister hieronder het gesprek met Evelien terug:

Evelien drukker met bergvuur dan met EK voetbal