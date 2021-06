Lente was grillig en koud, maar met een heel warm slot

(foto: Piet Grim)

Deze eeuw staat dit voorjaar op plek twee van koudste voorjaren. Alleen die van 2013 was kouder. En op een ranglijst met alle voorjaren sinds de start de waarnemingen staat dit voorjaar op plek 53. Volgens Broeke is een koud voorjaar uitzonderlijk aan het worden, zei hij in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. Gemiddeld gezien worden de lentes door klimaatverandering steeds warmer.

Warmte en buien wisselden elkaar in raptempo op

Wie het weer ook op de voet volgt, is akkerbouwer Hendrik-Jan ten Cate uit Poortvliet. Voor hem was de lente heel grillig. Kou, droogte, warmte en zware buien wisselden elkaar snel af, waardoor de groei van bijvoorbeeld aardappelen in groeischeuten is gegaan. "De groei lag een tijdlang achter, maar het heeft zich aardig hersteld. Mede door het warme weer van de afgelopen weken."

Hendrik-Jan ten Cate op een ondergelopen akker in 2017 (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen week is er alleen een probleem bijgekomen. Door zware buien dreigen akkers onder te lopen, waardoor gewassen kunnen worden aangetast. "We zaten te wachten op regen, maar op sommige plekken is er al ruim 80 millimeter gevallen en dat is echt te veel van het goede."

Grote verschillen in neerslag

Weerman Broeke ziet grote verschillen deze maand in de hoeveelheid regen in onze provincie. "Westkapelle is vaak één van de droogste plekken in Zeeland, maar door stortbuien viel daar inmiddels al 127 millimeter. Een flink verschil met bijvoorbeeld Middelburg met 'maar' 60 millimeter. Ook Kapelle (100 millimeter) en Stavenisse (96 millimeter) zijn dorpen waar de regen met grote hoeveelheden neerkwam deze maand."

Weerman Jos Broeke over het droogterecord (foto: Omroep Zeeland)

De grillen van de afgelopen maanden en weken zijn volgens Hendrik-Jan de grote uitdaging voor de toekomst van de akkerbouw. Regelmatig zijn er periodes dat het te droog is en soms valt er zoveel regen dat alles weer snel moet worden afgevoerd. "Dit wordt de grootste uitdaging om dat beter te kunnen regelen met bijvoorbeeld zoetwatervoorzieningen. Maar boeren en de provincie zijn daar allemaal druk mee bezig."

Voorspelling deze zomer

Het is koffiedik kijken wat deze zomer gaat brengen, maar na drie warme en droge zomers zou het dit jaar wel eens anders kunnen zijn, zegt Jos Broeke. "Zoveel warme zomers achter elkaar, hebben we nog nooit gehad. Qua dat zou het bijzonder zijn wanneer het nog een keer gebeurt, maar het zou zomaar kunnen."