El Toro is er bijna klaar voor: 'Zaterdag gaan we als vanouds knallen'

Rafaël van 't Kruys is bedrijfsleider bij El Toro en mag eindelijk de koelingen weer vullen. (foto: Omroep Zeeland)

Intussen zijn discotheken al ruim vijftien maanden dicht. En dat heeft Van 't Kruys gemerkt. "We moeten alles testen want alles heeft in die tijd natuurlijk stilgestaan. Vandaag merkten we dat onze koeling 38 graden aangaf. Warm bier willen we natuurlijk niet, dus dat moet voor zaterdag nog snel opgelost worden."

'We gaan lekker uitverkopen'

Gisteren startte de kaartenverkoop voor de eerste avond in de discotheek. "In één dag hebben we driehonderd kaarten verkocht, dus we gaan gewoon lekker uitverkopen", zegt Van 't Kruys trots.

Dat jongeren een negatieve coronatest moeten laten zien bij binnenkomst, lijkt geen belemmering te zijn. "Jongeren geven er niet om dat ze moeten testen. Ze moeten effe een extra handeling verrichten, maar dan heb je ook wat. Na vijftien maanden hebben ze dat er echt wel voor over."

Geen gewone test

Jongeren komen niet binnen met een 'gewone coronatest', maar moeten zich laten testen via de website testenvoortoegang.org. De testen zijn gratis.

➤ 𝐊𝐚𝐚𝐫𝐭𝐯𝐞𝐫𝐤𝐨𝐨𝐩 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: 40% van de kaarten zijn inmiddels verkocht, haal snel je tickets om teleurstellingen te... Posted by El Toro - Goes on Monday, June 21, 2021

Bedrijfsleider Van 't Kruys denkt er helemaal klaar voor te zijn. "We gaan niet op volle capaciteit open, want we willen nog wel goed kunnen handhaven."

'Enorm veel zin in'

Niet alleen de jongeren, maar ook het personeel staat weer te trappelen om aan de slag te gaan. "We wisten natuurlijk al die maanden niet waar we aan toe waren. Wij waren een beetje het ondergeschoven kindje. Andere horeca mocht natuurlijk afgelopen zomer wel open en wij zijn al die tijd dicht geweest. We zijn zo blij en hebben er enorm veel zin in."