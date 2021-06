Goedemorgen! Ruilen voor een Porsche en studenten gaan de bouw in

Mike de Voogd uit Zierikzee probeert door te ruilen zijn droomauto te bemachtigen. (foto: Omroep Zeeland)

Kan je van een Pokémon-kaart een Porsche maken? Die vraag wil Mike de Voogd uit Zierikzee beantwoorden. Hij wil zijn doel bereiken zonder geld uit te geven. Hoe dan wel? Door te ruilen. Begin mei was hij hierdoor al opgeklommen tot een nieuwe iPhone 11. En gisteren had hij een Opel in handen. Dat is nog geen Porsche, maar het einddoel komt nu binnen bereik. De volgende ruilactie (nog steeds geen Porsche) staat al in de planning.

Bouwen met Hennep

Studenten van de HZ en Avans Hogeschool gaan de bouw in om te laten zien wat er tegenwoordig allemaal al kan worden gebouwd van hergebruikte materialen. Vandaag starten ze met de bouw van een tijdelijk paviljoen die komt te staan bij de HZ in Vlissingen. Bij de bouw wordt alleen gebruik gemaakt van biobased materialen, zoals hennep, kurk, hennep en vlas. De verwachting is dat het gebouw in de loop van deze week al klaar is.

Scholekster met jong en ei (foto: Arjan van Lomwel)

Heb je een huisdier die wel eens uit zichzelf aan de wandel gaat en dan moeite heeft om de weg terug naar huis te vinden? Bij het dierenasiel in Vlissingen kan je vandaag je kat, konijn of hamster tegen gereduceerd tarief laten chippen. Het dierenasiel doet dit om zoveel mogelijk dieren te chippen. Het voordeel van een chip is dat bij het scannen ervan meteen duidelijk is wie de eigenaar is. Zodoende moet het dier wanneer het is gevonden niet eerst naar een asiel, maar kan het meteen worden teruggebracht naar de eigenaar. Voor honden is een chip verplicht, maar voor andere dieren niet.

Luie poes (foto: G.J. Kloosterman)

Het weer

De dag start bewolkt met lokaal wat lichte regen. In de loop van de dag kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt niet veel warmer dan 16 graden. De wind is noord tot noordoost en matig, aan zee mogelijk vrij krachtig. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 11 graden. En is het overwegend droog. De noordoostelijke wind is dan zwak tot matig.