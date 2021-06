Bomexpert: 'Munitiedumpplek moet verder worden onderzocht'

Frank Barink (foto: Omroep Zeeland)

De voormalig medewerker van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zegt dat er ook geen onderzoek is gedaan naar de ontstekers van de munitie. In het TNO-onderzoek wordt gesteld dat die geen gevaar kunnen opleveren, maar dat is volgens Frank Barink een onterechte conclusie. Ook de verhoogde waardes die zijn geconstateerd vlak boven het slib, zijn volgens de bomexpert verder onderzoeken waard.

30 miljoen kilo munitie in Oosterschelde

Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nationaal Park Oosterschelde 30 miljoen kilo munitie gedumpt in een diepe put. In de periode vanaf 1945 tot 1967 werden onder andere landmijnen, mortieren en fosforgranaten in de dumpplek gegooid. Verschillende organisaties en experts maken zich al jaren zorgen over de munitie, die mogelijk kan gaan lekken en schade aan natuur en visserij kan veroorzaken.

De stortplaats ligt in de Oosterschelde, vlak bij de ingang van het Havenkanaal naar Zierikzee. Het strekt zich uit over een gebied van bijna twee kilometer lengte. De munitie ligt op een diepte van 10 tot 55 meter.

In de loop van de jaren zijn er verschillende oplossingen aangedragen voor het geval de dump problemen zou opleveren voor mens en milieu. Zo was er een voorstel om alles af te dekken. De kosten daarvan lopen in de miljoenen euro's. Het weghalen van de dertig miljoen kilo munitie lijkt geen optie, omdat dat nog veel duurder is.

Onderzoek om de vijf jaar

De staatssecretaris ziet geen aanleiding voor ingrijpende maatregelen naar aanleiding van het TNO-onderzoek, dat vorig jaar werd uitgevoerd. Onderzoek naar de waterkwaliteit iedere vijf jaar zou moeten volstaan.

