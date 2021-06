'Doorstroming' moet jongeren aan woning helpen

Wethouder volkshuisvesting van Terneuzen, Frank van Hulle, staat op de hoek van de Baljuwlaan en de Nieuwe Kerkstraat in Sluiskil. Binnenkort gaat de spa hier de grond in voor Villa Antionius. Nee, geen eenheden voor jongeren die starten op de woningmarkt, maar appartementen voor senioren.

"We bouwen niet expliciet voor jongeren. Het is onbetaalbaar om voor starters te bouwen. Je zit al snel aan een vraagprijs van twee ton. Dan kun je niet meer over starters spreken. Onze strategie is doorstroming", zegt Van Hulle.

Noorddijk Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

De TU Delft deed een onderzoek onder 160 Zeeuwse jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud. Daaruit bleek dat jongeren in Zeeland graag blijven wonen op het dorp waar ze zijn opgegroeid. Maar ze kunnen er dikwijls geen goede, betaalbare woning vinden en moeten noodgedwongen verhuizen.

Daniël Joppe, wethouder volkshuisvesting Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Ook Daniël Joppe, wethouder volkshuisvesting van de gemeente Schouwen-Duiveland, zoekt de oplossing in doorstroming. "Met één nieuwe woning kun je soms wel drie of vier mensen aan een passende woonvorm helpen."

'Starters hebben weinig budget'

Hij is trots op het nieuwe appartementencomplex op de hoek van de Dreef en de Nieuwstraat in Bruinisse waar het interview plaatsvindt. Maar Joppe verwacht niet dat jongeren deze appartementen zullen kopen: "Als starters beginnen aan hun wooncarrière hebben ze weinig budget. Deze appartementen zijn vooral bedoeld voor senioren die een woning achterlaten." Ook Schouwen-Duiveland mikt dus op doorstroming.

Doorstroming, iedereen schuift een huisje op en het kleinste huis komt vrij voor een starter (foto: Omroep Zeeland)

Idealiter werkt doorstroming zo: een senior verhuist naar een klein comfortabel appartement, maar laat een grote vrijstaande woning achter. Die wordt gekocht door iemand uit een twee-onder-een-kapwoning. Iemand uit een rijtjeshuis verhuist daarheen en het rijtjeshuis wordt gekocht door iemand uit een kleine starterswoning. Die leegstaande starterswoning is dan interessant voor... een jongere.

Ouderen die een nieuwe woning kopen, laten er een achter voor een jongere koper (foto: Omroep Zeeland)

Het klinkt goed, maar noch wethouder Joppe, noch wethouder Van Hulle kan precies vertellen hoeveel woningen doorstroming uiteindelijk concreet oplevert voor jongeren in respectievelijk Bruinisse en Sluiskil.

'Tiny houses' op Bruinisse

Wel nemen beide gemeenten extra maatregelen om jongeren aan een huis te helpen. Terneuzen bouwt in Sluiskil een nieuw centraal complex voor arbeidsmigranten. Het is de bedoeling dat hierdoor goedkopere woningen vrijkomen voor jongere starters.

De gemeente Schouwen-Duiveland is met de dorpsraad van Bruinisse in gesprek over de bouw van 'tiny houses', kleine, tijdelijke en vooral betaalbare huurwoningen voor jongeren. In Renesse is zo'n project al van start gegaan.

Het Tiny House dat als voorbeeld vorig jaar in Renesse werd geplaatst (foto: Cube Homes)

