Middelburgse kroegeigenaar zet na tien maanden de schaar in z'n haar

Thomas van Raay, voor en na de knipbeurt (foto: Omroep Zeeland)

"Het is letterlijk een last van mijn schouders", lacht Van Raay. Hij is blij dat zijn kroeg eindelijk weer open mag. "De eerste lockdown dachten we: 'Joh, dat komt wel goed.' De tweede lockdown zijn we helemaal niet open geweest. Toen dacht ik: ik ga m'n haar pas weer knippen als het weer zin heeft, als de Oortjes weer open mag", vertelt hij.

Die belofte maakte hij waar. In zijn eigen kroeg werden gisteren zijn grijze lokken afgeknipt, zodat hij zaterdag weer fris achter de toog staat.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.