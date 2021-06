Voorvechter van eigentijdse muziek Ad van 't Veer overleden

Ad van 't Veer (foto: Zeeuwse Concertzaal)

Adriaan Marinus van 't Veer werd in 1941 geboren in Goes. Hij volgde de handelsavondschool en kwam te werken in de frisdrankenfabriek van zijn vader. Muziek was echter zijn grote passie. Hij leerde piano en cello spelen.

Eigentijdse muziek

Vanaf 1969 zette hij zich in voor de Vereniging Jeugd en Muziek Zeeland en organiseerde concerten met eigentijdse muziek. Dit vormde de basis voor de latere Stichting Nieuwe Muziek Zeeland, het huidige MuziekPodium Zeeland.

Begin jaren tachtig was hij samen met de Australische pianist Geoffrey Madge en de Griekse componist Iannis Xenakis (1922-2001) één van de oprichters van het Xenakis Ensemble, dat zich volledig toelegt op het uitvoeren van hedendaagse muziek. Zoals dit optreden op het Festival Nieuwe Muziek in 1986:

Maurits Portier, directeur van MuziekPodium Zeeland, erkent dat hij veel aan Van 't Veer te danken heeft. Hij schrijf in zijn in memoriam: "Vele bijzondere concerten hebben in Middelburg plaatsgevonden en Ad heeft in zijn geestdrift Middelburg als culturele stad op de kaart gezet. Het Festival Nieuwe Muziek was ook buiten de landsgrenzen een bekend fenomeen. John Cage, Morton Feldman en Iannis Xenakis; Ad durfde het aan om ze naar Middelburg te halen."

Fijn Veertje

Voor Omroep Zeeland maakten Rebecca van Wittene en Peter van Houte in 2006 de radioserie 'Fijn Veertje', over 35 jaar nieuwe muziek in Zeeland, waarin Ad van 't Veer een hoofdrol vervulde. In datzelfde jaar werd Van 't Veer tweemaal onderscheiden. Hij ontving de Zeeuwse Prijs voor Kunst en Wetenschappen, en hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ad van 't Veer is tachtig jaar oud geworden.