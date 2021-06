Zeelandbrug: icoon van Zeeland, maar ook een zorgenkind

De conditie van de Zeelandbrug is goed, volgens provinciebestuurder Harry van der Maas, maar om dat zo te houden, is er veel onderhoud nodig. "Apparatuur om de hoeveelheid passerende voertuigen te meten en het gewicht daarvan is er al op de Zeelandbrug. Maar trillingen worden binnenkort ook gemonitord. Dat gebeurt door het plaatsen van sensoren. Met de data daarvan kan beter worden voorspeld welk onderhoud nodig is."

Brug kwetsbaar

De sensoren worden in eerste instantie op het beweegbare deel van de Zeelandbrug geplaatst. De stalen dekplaten van het bruggedeelte dat open en dicht kan, is het meest kwetsbare deel van de Zeelandbrug. Deze stalen dekplaten zijn slecht bestand tegen de wisselende verkeersbelasting. Dit leidt tot scheurtjes en zonder ingrijpen zou het dek bezwijken.

Het meest kwetsbare deel van de Zeelandbrug (foto: Lia van der Laan)

De sensoren worden voor een jaar geplaatst en zijn onderdeel van een proeftuin, vertelt Harry van der Maas. "Met de proeftuin willen we ervaring opdoen om ook bij de andere bruggen storingen en calamiteiten voor te zijn, waardoor we uiteindelijk beter en goedkoper onderhoud kunnen plegen."

Honderd procent voorspelbaarheid

De provincie, HZ University of Applied Sciences, Istimewa, en Stichting World Class Maintenance doen mee aan de proef. Het doel is uiteindelijk dat het onderhoud voor honderd procent voorspelbaar is.

Feiten over de Zeelandbrug De Zeelandbrug is sinds 1965 in gebruik. De brug verbindt Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland en is 5.022 meter lang. De brug bestaat uit 54 pijlers met daartussen 52 overspanningen. Er rijden zo'n 10.000 auto's per dag over de Zeelandbrug. Op 1 januari 1993 werd de brug tolvrij. Sinds 2015 is het een Rijksmonument en sinds 2016 geldt een verbod op zwaar vrachtverkeer om de brug te sparen.

Volgens Van der Maas kost het onderhoud van de Zeelandbrug jaarlijks één miljoen euro. "Dat is een hoop geld, maar het gaat ook om een grote brug van ruim vijf kilometer lang. Bovendien wordt hij steeds ouder en zal er steeds meer onderhoud nodig zijn."

Deze sensor moet meer informatie geven over trillingen (foto: Omroep Zeeland)

De betonconstructie van de Zeelandbrug heeft een levensduur van tachtig tot honderd jaar, voor de twee beweegbare basculebruggen is dat zestig tot zeventig jaar. "Dat betekent dat we ruim over de helft zitten. Ik hoop dat de brug nog heel lang meegaat, maar we moeten er rekening mee houden dat het een keer ophoudt."