Opnieuw subsidie voor huisjes vakantiedokters op Walcheren

De zomerhuisarts in actie in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Twee jaar geleden kwamen voor het eerst artsen in de vakantieperiode naar Walcheren om hun Zeeuwse collega's bij te staan. In de zomer hebben zij het extra druk. Dat komt door het grote aantal toeristen en doordat Zeeuwse huisartsen zelf ook met vakantie gaan. Zorgverzekeraar CZ stond garant voor de zorgkosten, de huisvestingskosten van de extra huisartsen en hun gezinnen werden betaald door de gemeente Veere.

Succes

Het werd een doorslaand succes. Dat eerste jaar meldden zich vijftig dokters. Vorig jaar was het project wat afgeslankt vanwege corona, maar dit jaar gaat het weer volop draaien. Deze zomer werken de artsen elk vijf dagen in de week in de nieuwe huisartsenpost in Middelburg en draaien ze vier diensten op de posten in Goes, Vlissingen of Zierikzee. De vakantiedokter verblijft daarnaast twee weken met zijn of haar gezin in een vakantiehuis op Walcheren.

De eerste arts begint begin juli, eind augustus vertrekt de laatste. De provincie hoopt dat de huisartsen door hun verblijf hier merken hoe fijn Zeeland is en overwegen om zich hier permanent te vestigen als arts. De provincie steekt ruim 21.000 euro in het project.

