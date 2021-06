Een klas vol jonge Zeeuwse archeologen: 'Ik word toch liever bouwvakker'

De botten en scherven lagen vanochtend al op de tafel in groep 8 van de Bisschop Ernstschool in Goes. Na wat uitleg konden de leerlingen aan de slag met verschillende opdrachten: "We moeten het blauw-met-witte patroon van een porseleinen scherf verder tekenen. Ook leggen we een papiertje op oude munten zodat we het patroon van de munten over kunnen tekenen met potlood", zegt Micha.

De lessen zijn volgens Kerckhaert bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met het werk van de archeoloog: "We willen dat de leerlingen zoveel mogelijk echt werken als archeoloog, want dat is ook het leukst. Zo kunnen ze nu al ruiken aan het vak."

Online lessen

Erfgoed Zeeland was door de coronacrisis genoodzaakt om de archeologielessen online te geven: "In het begin was ik daar wat huiverig voor, maar het blijkt heel goed te werken. Ik blijf er de hele les via het scherm 'bij' zodat leerlingen vragen kunnen stellen. Toen de corona nog piekte, was het een uitkomst voor scholen want op deze manier konden er toch gewoon gastlessen gegeven worden in de klas", vertelt Kerckhaert.

Micha, Jennifer, Noortje en Pelin kregen vandaag een online archeologieles (foto: Omroep Zeeland)

Pelin is enthousiast over de lessen: "Het is interessant om dingen die al jaren oud zijn te onderzoeken. Sommige stukken zijn al 200 jaar oud, dat is echt heel bijzonder."

Liever bouwvakker of brandweerman

Toch zien de leerlingen een carrière als archeoloog nog niet zitten: "Het is wel leuk, maar ik wil liever bouwvakker of brandweerman worden", vertelt Stijn. Ook Noortje wordt geen archeoloog: "Nee dankje, ik houd er niet zo van."