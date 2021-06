Zeeuwse Adrienne dagen zoet met omgevallen vrachtwagen

Adrienne Verburg aan het werk met een kraantje. (foto: Omroep Zeeland)

Adrienne en Ben hebben dagen gebuffeld. "Vanaf een nikkelmijn 250 kilometer verderop rijden vrachtwagens met nikkel naar de smelter in Kalgoorlie", vertelt ze. "Die vrachtwagens hebben er vier karretjes achter hangen. En de achterste raakte de berm en die is gekanteld. En dan heb je een bende."

Prioriteit

Het is een hele operatie om al het materieel ter plaatse te krijgen door de Australische bush, vertelt Verburg. "We zijn er met de kraan naartoe gegaan. Het is een belangrijke weg die dicht zat, dus het had prioriteit. We zijn er wel een paar dagen mee bezig geweest. Vandaag zijn we net weer thuis gekomen."

Luister hier naar het gesprek met Adrienne Verburg:

Adrienne en Ben waren dagen druk met het opruimen van een gekantelde vrachtwagen.