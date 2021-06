Sherylle zoekt camera met laatste beelden van haar overleden broertje

Eén van de foto's op de camera die kwijt is. (foto: Sherylle Wouters)

"We hopen dat er ergens nog een eerlijke vinder is, die ons de camera wil terug geven", zegt ze. "Het gaat ons niet eens om de camera, maar wel om de beelden die op het geheugenkaartje staan. Inleveren van het kaartje mag ook anoniem."

Spanning

De foto's zijn gemaakt tijdens het laatste uitstapje van haar broertje Ruud en hun familie. "Vanwege de spanning van die dag zijn we de camera vergeten. We reden bij Bergen op Zoom op weg terug naar huis toen we er aan dachten. We hebben meteen mensen gebeld en we zijn terug gereden, maar de camera was al weg."

De familie wist dat Ruud zou overlijden, vertelt Sherylle. "Hij was al langere tijd diep ongelukkig. Hij heeft twee jaar geleden een aanvraag gedaan bij de levenseindekliniek. In april hoorden we dat ze in wilden gaan op zijn wens. Om afscheid te nemen en nog een keer samen te zijn, hadden we een uitje naar Breskens. De zee was zijn favoriete plek."

Inmiddels is Ruud overleden. Hij is 30 jaar geworden. "De foto's zijn belangrijk voor ons. Daarom heb ik vanavond, twee maanden later, nog maar eens een oproep gedaan. We hopen dat iemand zich nog meldt."